Путаны особого назначения: Как разведка Украины вербовала девушек для работы против россиян У Службы внешней разведки Украины целый штат эскортниц-спецагентов. Одна из них была причастна к гибели полковника ДНР Михаила Гиви Толстых. Что это за подразделение? 44901 44901 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Российские военные нашли в Херсоне документы на два десятка эскортниц, которые были завербованы СВР Украины. Девушки были не просто информаторами, они исполняли особые поручения своего руководства, в том числе диверсии. Вычислить агентуру удалось благодаря наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб. Он указал на секретное помещение с отдельным входом в одном из офисов города. Именно там размещалось подразделение 5-го департамента украинской СВР по работе с агентурой.

Агенты в коротких юбках

Вербовка происходила так: разведчики искали через сайты знакомств подходящих кандидаток, представлялись им профессиональными фотографами-сводниками. Девушкам предлагали эскорт "с интересной личной перспективой", а также выгодное замужество на Западе и в России. После психологического тестирования менее перспективные становились информаторами, а наиболее способные отправлялись для повышения квалификации в закрытые учебные заведения СВР Украины.







Все девушки заполняли особую анкету, где рассказывали про свои мечты, планы и даже детские прозвища.

— Православная, скромная, ответственная. Люблю боевики, комедии и мультфильмы, — призналась 33-летняя Вероника Белая. Она живёт в Херсоне в обшарпанной высотке на Заводской улице. Раньше местные силовики знали её исключительно как путану, но затем Вероника ударилась в религию. Непродолжительное время была замужем за гражданином Белоруссии. Работала парикмахершей, маникюршей и даже предлагала свои услуги как бизнес-тренер. В соцсетях осталось множество её заброшенных профилей, где она называла себя разными именами, скрывая настоящее.

— Я "капризная". Друзья называют меня "обезбашенная". Ищу высокого, хорошо обеспеченного, внимательного и культурного мужчину. Через десять лет хочу жить в Америке, — знает, чего хочет, 29-летняя Инна Голуб. Она прописана в старом с виду аварийном жилом комплексе на улице Дорофеева, 38. Судя по её соцсетям, у неё был муж, который работает в судоходной компании Marlow Navigation, и имеется 11-летний сын. Девушка окончила Херсонский государственный университет по специальности "филология". Она полиглот, помимо украинского и русского языков знает испанский и английский.







— Люблю вкусную еду, но не люблю готовить. Хочу переехать в Европу. Ищу мужчину, похожего на Брэда Питта или Тома Круза, — высокие запросы у 40-летней Ольги Бойко. Она живёт в скромном частном доме на улице Панаса Мирного. Судя по базам, вплоть до недавнего времени работала педагогом в школе № 69 и в Херсонском училище культуры. Тоже была замужем. Устраивала фотосессии, будучи беременной.

Вот имена других путан-агентов:

Батрак Вероника Вячеславовна

Ворона Анастасия Степановна

Гулак Анна Юрьевна

Занчевская Марина Геннадьевна

Кобец Алина Валерьевна

Кошелева Виктория Викторовна

Криль Марина Фёдоровна

Лужних Влада Владиславовна

Мальцева Виктория Маматсановна

Петрова Инна Анатольевна

Руденко Алина Григорьевна

Хладикова Наталья Юрьевна

Чумак Екатерина Андреевна

Шевчук Алёна Александровна.







— Не исключено, что эти женщины до сих пор используются для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы, — подчеркнул источник Лайфа в Минобороны РФ.

После обучения и стажировки девушки получали задания: либо в качестве нелегалов-информаторов, либо как диверсантки под прикрытием. Самым известным случаем использования таких спецагентов считается убийство полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви) в феврале 2017 года. По одной из версий, причиной его смерти стала взрывчатка, которую ему в кабинет заложила некая девушка.

— Толстых боялся выходить из дома. Но он любил женщин. Таким путём в его окружение проникла девушка-агент. Эта операция планировалась два года, — признался затем сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей.

Кто вербовал девушек

Российским силовикам удалось установить одного из вербовщиков — это начальник 5-го отдела СВР Украины по городу Херсону полковник Александр Баденко. Лайф нашёл этого человека. Людей с такими именем и фамилией в городе всего четверо. Двоим из них нет и двадцати пяти. Третьему далеко за семьдесят. Зато четвёртый в самом расцвете сил. Судя по всему, это он.

Вербовщик проституток Александр Баденко. Фото © ok / Андрей Баденко

45-летний Александр Баденко служил в воинской части № 9930 "Оршанец", потом учился в Херсонском юридическом институте Харьковского национального университета внутренних дел, затем работал в городской полиции. У него две сестры и два брата. Есть жена и сын. Семье полковника принадлежит скромная квартира в старом доме на улице 49-й Гвардейской Дивизии, 53. Ещё у Баденко есть непритязательная дача где-то под Херсоном. Судя по соцсетям, в середине десятых годов полковник разбогател. Его семья начала часто путешествовать. Сын переехал в польский город Бельско-Бяла. Сам спецслужбист выложил фотографии на фоне красивого особняка в польском селе Биездрово.





В 2017 году уже упомянутая эскортница-полиглот Инна Голуб выложила селфи с геотегом: улица 49-й Гвардейской Дивизии, 53. Там же находится квартира Баденко. Так что всё сходится.

Информация об агентах СВР Украины с низкой социальной ответственностью уже передана российским спецслужбам. Всех девушек ждёт тщательная проверка. Если в их биографии были диверсии, их привлекут к ответственности.

Почему разведка Украины использовала эскортниц? 0 Благодаря своей профессии они могут добыть любую информацию Девушек просто запугать или подкупить Девушкам легко промыть мозги, чтобы они бесплатно служили Украине Красивая девушка не вызывает подозрений

Авторы Егор Пережогин