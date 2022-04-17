Путаны особого назначения: Как разведка Украины вербовала девушек для работы против россиян
У Службы внешней разведки Украины целый штат эскортниц-спецагентов. Одна из них была причастна к гибели полковника ДНР Михаила Гиви Толстых. Что это за подразделение?
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Российские военные нашли в Херсоне документы на два десятка эскортниц, которые были завербованы СВР Украины. Девушки были не просто информаторами, они исполняли особые поручения своего руководства, в том числе диверсии. Вычислить агентуру удалось благодаря наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб. Он указал на секретное помещение с отдельным входом в одном из офисов города. Именно там размещалось подразделение 5-го департамента украинской СВР по работе с агентурой.
Агенты в коротких юбках
Вербовка происходила так: разведчики искали через сайты знакомств подходящих кандидаток, представлялись им профессиональными фотографами-сводниками. Девушкам предлагали эскорт "с интересной личной перспективой", а также выгодное замужество на Западе и в России. После психологического тестирования менее перспективные становились информаторами, а наиболее способные отправлялись для повышения квалификации в закрытые учебные заведения СВР Украины.
Все девушки заполняли особую анкету, где рассказывали про свои мечты, планы и даже детские прозвища.
— Православная, скромная, ответственная. Люблю боевики, комедии и мультфильмы, — призналась 33-летняя Вероника Белая. Она живёт в Херсоне в обшарпанной высотке на Заводской улице. Раньше местные силовики знали её исключительно как путану, но затем Вероника ударилась в религию. Непродолжительное время была замужем за гражданином Белоруссии. Работала парикмахершей, маникюршей и даже предлагала свои услуги как бизнес-тренер. В соцсетях осталось множество её заброшенных профилей, где она называла себя разными именами, скрывая настоящее.
— Я "капризная". Друзья называют меня "обезбашенная". Ищу высокого, хорошо обеспеченного, внимательного и культурного мужчину. Через десять лет хочу жить в Америке, — знает, чего хочет, 29-летняя Инна Голуб. Она прописана в старом с виду аварийном жилом комплексе на улице Дорофеева, 38. Судя по её соцсетям, у неё был муж, который работает в судоходной компании Marlow Navigation, и имеется 11-летний сын. Девушка окончила Херсонский государственный университет по специальности "филология". Она полиглот, помимо украинского и русского языков знает испанский и английский.
— Люблю вкусную еду, но не люблю готовить. Хочу переехать в Европу. Ищу мужчину, похожего на Брэда Питта или Тома Круза, — высокие запросы у 40-летней Ольги Бойко. Она живёт в скромном частном доме на улице Панаса Мирного. Судя по базам, вплоть до недавнего времени работала педагогом в школе № 69 и в Херсонском училище культуры. Тоже была замужем. Устраивала фотосессии, будучи беременной.
Вот имена других путан-агентов:
- Батрак Вероника Вячеславовна
- Ворона Анастасия Степановна
- Гулак Анна Юрьевна
- Занчевская Марина Геннадьевна
- Кобец Алина Валерьевна
- Кошелева Виктория Викторовна
- Криль Марина Фёдоровна
- Лужних Влада Владиславовна
- Мальцева Виктория Маматсановна
- Петрова Инна Анатольевна
- Руденко Алина Григорьевна
- Хладикова Наталья Юрьевна
- Чумак Екатерина Андреевна
- Шевчук Алёна Александровна.
— Не исключено, что эти женщины до сих пор используются для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы, — подчеркнул источник Лайфа в Минобороны РФ.
После обучения и стажировки девушки получали задания: либо в качестве нелегалов-информаторов, либо как диверсантки под прикрытием. Самым известным случаем использования таких спецагентов считается убийство полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви) в феврале 2017 года. По одной из версий, причиной его смерти стала взрывчатка, которую ему в кабинет заложила некая девушка.
— Толстых боялся выходить из дома. Но он любил женщин. Таким путём в его окружение проникла девушка-агент. Эта операция планировалась два года, — признался затем сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей.
Кто вербовал девушек
Российским силовикам удалось установить одного из вербовщиков — это начальник 5-го отдела СВР Украины по городу Херсону полковник Александр Баденко. Лайф нашёл этого человека. Людей с такими именем и фамилией в городе всего четверо. Двоим из них нет и двадцати пяти. Третьему далеко за семьдесят. Зато четвёртый в самом расцвете сил. Судя по всему, это он.
Вербовщик проституток Александр Баденко. Фото © ok / Андрей Баденко
45-летний Александр Баденко служил в воинской части № 9930 "Оршанец", потом учился в Херсонском юридическом институте Харьковского национального университета внутренних дел, затем работал в городской полиции. У него две сестры и два брата. Есть жена и сын. Семье полковника принадлежит скромная квартира в старом доме на улице 49-й Гвардейской Дивизии, 53. Ещё у Баденко есть непритязательная дача где-то под Херсоном. Судя по соцсетям, в середине десятых годов полковник разбогател. Его семья начала часто путешествовать. Сын переехал в польский город Бельско-Бяла. Сам спецслужбист выложил фотографии на фоне красивого особняка в польском селе Биездрово.
В 2017 году уже упомянутая эскортница-полиглот Инна Голуб выложила селфи с геотегом: улица 49-й Гвардейской Дивизии, 53. Там же находится квартира Баденко. Так что всё сходится.
Информация об агентах СВР Украины с низкой социальной ответственностью уже передана российским спецслужбам. Всех девушек ждёт тщательная проверка. Если в их биографии были диверсии, их привлекут к ответственности.
Почему разведка Украины использовала эскортниц?