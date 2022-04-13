Как живёт украинская актриса Курилец, разыгравшая убийство русского СКР возбудит дело против актрисы Адрианны Курилец, которая в пропагандистском клипе якобы перерезала горло условному россиянину. По данным Лайфа, это не первый продукт театральной мастерской Курилец. 114390 114390 Коллаж LIFE. Фото © t.me / Медиакиллер

Речь идёт о скандальном ролике, который 10 апреля актриса опубликовала в соцсетях. Девушка одета в традиционный украинский наряд, её голову украшает пышный венок, лицо загримировано под побои. Она произносит монолог, не имеющий ничего общего ни с общечеловеческой моралью, ни с историческими фактами. Русские якобы веками угнетали украинцев, морили их голодом, бросали в сибирские лагеря, пытали и убивали. После этого актриса имитирует убийство — серпом перерезает горло мужчине в тельняшке, который, видимо, символизирует российского военного.

Украинская актриса Адрианна Курилец призвала убивать русских. Видео © YouTube

Ролик мгновенно растиражировали все украинские СМИ, паблики и телеграм-каналы. Однако из-за предсказуемой реакции российских пользователей Курилец пришлось скрыть аккаунты в "Инстаграме" и "Фейсбуке" (соцсети запрещены в России).

Папа — строитель, мама — педагог

Адрианна Курилец в обычной жизни. Фото © VK / Андріанна Курилець

Адрианна Курилец родилась 29 декабря 1994 года во львовском городке Судовая Вишня. Её семья и друзья — прихожане местной Украинской грекокатолической церкви. Отец, Степан Васильевич, трудится в ЗАО "Строительное управление 62" (деревня Новый Раздел, улица Шевченко, 6). Мать, Мария Григорьевна, работает замдиректора по воспитательной работе в Судовишнянской средней школе. Ещё у девушки есть старший брат Анатолий. Он долгое время жил в Санкт-Петербурге, затем был владельцем киевской компании "Димовент лтд", а сейчас осел во Львове. Судя по соцсетям, семья поддержала экстремистский ролик девушки лайками и одобрительными комментариями.









Семью Адрианны Курилец можно назвать зажиточной (по местным меркам). В Судовой Вишне она владеет "трёшкой" по адресу улица 1 Ноября, д. 33, кв. 5. Также ей принадлежит добротный коттедж в Банном переулке, 7 (это самая живописная и туристическая часть города). Рядом побережье реки Вишни, площадь Ивана Франко.





За актрисой Адрианной Курилец числятся два телефонных номера: +380973291696 и +380938386684. Она зарегистрировала страницу в соцсети "ВКонтакте", по второму разместила объявления о поиске родни.

— Ищу родственников по отцовской линии. Мой папа — Курилец Степан Васильевич. Его мама, Юськив Анастасия Степановна, и её брат (имя не сохранилось) были вывезены из с. Соколя, Львовская область, в Хакасию в период примерно с 1945 по 1948 год. Мама вернулась обратно на Западную Украину, брат остался жить в Усть-Абакане, имел двоих детей — дочь и сына, — пишет она.

Актриса второго плана

Адрианна Курилец училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Студенткой жила в общежитии. Судя по соцсетям, время проводила весело: встречалась со студентом из ОАЭ Абдуллой Джабером, а затем с мексиканцем Эриком Монтьель-Вилчисом. Вероятно, они учились во Львове по программе обмена студентами.

— Две особенные сестры, которые заставят на всю жизнь запомнить теплоту Украины, — написал мексиканец про Адрианну и её лучшую подругу.





По окончании вуза Адрианна Курилец устроилась в труппу Национального академического драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове. Карьера девушки развивалась ни шатко ни валко. Играть главных героинь ей почти не давали. Её самая заметная театральная работа — роль второго плана в спектакле по пьесе австрийского поэта Райнера Марии Рильке "Заблаговременная изморозь".

В 2017 году она снялась в украинском сериале "Дежурный врач". Ей досталась эпизодическая роль простой девчонки Наташи, переживающей за своего молодого человека. Мемом Рунета уже стал кадр, где актриса режет укроп.







В какой-то момент Адрианна попала в отчаянное положение. Бросив театр, она разместила на специализированном сайте объявление, где предлагала услуги репетитора по актёрскому мастерству и сценическому языку. Зарплату девушка просила символическую — 200 гривен.

Муж

С недавних пор Адрианна носит двойную фамилию — Курилец-Кметюк. Учитывая, что её посты в соцсетях постоянно лайкает некий Богдан Кметюк, скорее всего, он её муж.

Богдану Кметюку 39 лет. Он стоматолог, на него зарегистрировано ИП. Прописан Богдан во львовском городе Новояровске на улице Шевченко, дом 4, кв.7. Это ничем не примечательный панельный дом. Его телефоны: +380984257776 и +380638364237.

Богдан Кметюк. Фото © facebook (запрещён на территории Российской Федерации)

Театр смерти для детей

В конце десятых годов Адрианна Курилец-Кметюк основала театральную мастерскую ArtEra. Офис располагается на площади Рынок, 9 во Дворце латинских архиепископов. Соучредителем стал её однокурсник по ЛНУ и бывший коллега по Львовскому театру 30-летний Сергей Гоменюк. Он живёт в Хмельницком. Гоменюк женат, у него маленький ребёнок.

Театральная мастерская ArtEra. Фото © Google Карты, facebook/workshopartera (запрещён на территории Российской Федерации)

Театральная мастерская ArtEra занимается детьми 5–10 лет. Все учителя являются либо однокурсниками, либо экс-коллегами Адрианны Курилец-Кметюк. Символ актёрской школы — Джокер, известный киношный злодей. Репертуар, который разучивают дети, тоже необычен — поэтессы Лина Костенко и Леся Украинка.

ArtEra активно ведёт соцсети и завлекает к себе новых учеников.





Скандальное видео, где Курилец имитирует убийство русского солдата, — не первое у ArtEra. 31 марта театральная мастерская опубликовала другой провокационный ролик. На нём несовершеннолетняя выпускница ArtEra Софья Думич мажет лицо кровью, а на руке у неё виднеется флаг России.

Несмотря на молодость, Софья настроена радикально. Это видно по её ютуб-каналу. Она поклоняется творчеству Ивана Франко, Тараса Шевченко и Лины Костенко, свято чтит День украинской письменности и языка, героизирует головорезов из "Небесной сотни".

Перформанс Софьи Думич. Видео © facebook / Театральна майстерня ArtEra

Кажется, что Адрианна Курилец-Кметюк и её партнёр Сергей Гоменюк хотят поставить производство антирусского видео на поток.

Запад рулит

По данным одесской публицистки Юлии Витязевой, спонсор и автор скандального креатива — Украинская национальная женская лига Америки (UNWLA). Это благотворительная организация, объединяющая женщин украинского происхождения в США. Основана в 1925 году. Декларируемые принципы: религиозная терпимость и всеобщее уважение прав человека.

Изначальной целью UNWLA было лгать миру о якобы культурных и политических репрессиях на Украине под советским господством. Сейчас эта организация продолжает "распространять достоверную информацию об Украине и украинцах и исправлять дезинформацию СМИ о стране и её народе".

Офис UNWLA в Нью-Йорке

Кроме того, театральная школа ArtEra тесно связана с Украинским профессиональным театром имени Марии Заньковецкой в Праге. Там трудятся всё те же выпускники ЛНУ и актёры Львовского национального академического драмтеатра имени Заньковецкой. По сути, речь идёт о филиалах.

"Украинские пражане" устраивают постоянные перформансы в столице Чехии, во время которых оскорбляют Россию и взывают к Западу. Курирует эту работу актриса Анна Матвийчук из Полтавы. Она подруга Курилец, её однокашница по вузу и экс-коллега по львовскому театру. За помощь в антироссийских акциях Матвийчук постоянно благодарит пражский театр современного искусства Prague Shakespeare Company и лично его основателя Гая Робертса. Он живёт в Праге на Bělehradská 232/55, Na Struze, 230/6 и U Havlíčkových sadů 1531/11. Его инвесторами-партнёрами в Prague Shakespeare Company являются исключительно американцы из Нью-Джерси. В этом штате базируется крупнейшая ячейка UNWLA.

Гай Робертс. Фото © guyroberts.com

Судя по всему, кураторы с Запада придумали концепцию скандальных антироссийских роликов, которые теперь исполняет студия Курилец.

Фото © t.me / Медиакиллер Что бы вы сделали с Адрианной Курилец-Кметюк? 0 Простить. Она молодая и глупая. Её использовали Попытаться перевоспитать Наказать по всей строгости закона Она должна снять правдивый ролик про украинских националистов

Авторы Егор Пережогин