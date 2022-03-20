Недвижимость на Охотном Ряду и бизнес: Почему Следственный комитет взялся за украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона Оглавление Триколор за фасадом жовто-блакитного патриота Лендлорд и рантье Бульварный журналист Магический бизнес Корни русофобии Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить Гордона из-за призывов к насилию в отношении президента России и российских военных. Возможно, ему теперь грозит уголовное дело. 163867 163867 Обложка © Facebook / Дмитрий Гордон

Поводом для интереса российского СК стало выступление журналиста 16 марта в эфире украинского телеканала "Украина 24", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. Гордон назвал президента России руководителем "фашистского государства" и призвал убивать всех причастных к специальной военной операции на Украине.

Последовательный русофоб, один из протагонистов Майдана подобными выходками известен уже давно. В украинском сегменте "Ютуба" у него почти 2 млн подписчиков, на каждом ролике Гордон набирает сотни тысяч просмотров. В основном к себе на интервью он приглашает таких же русофобов, грубо и цинично высказывающихся в адрес России.

У него в гостях побывали бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, либеральные пропагандисты Алексей Венедиктов и Юрий Дудь, а также практически все представители украинской политической элиты.

Гордон на своём канале общается с Антоном Геращенко. Кадр из видео YouTube /

Дмитрий Гордон

При этом Гордон владеет несколькими печатными и интернет-изданиями и подаёт себя как честного, объективного журналиста. В России он стал известен после интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым.

Гордон утверждал, что эти интервью якобы сделаны не столько для зрителей, сколько по заказу СБУ. В них, дескать, он документировал признания преступников (участников "русской весны") для Гаагского трибунала.

Триколор за фасадом жовто-блакитного патриота

Впрочем, за фасадом патриота Украины, похоже, скрывается заурядный бизнесмен от массмедиа, которому всё равно, от кого получать деньги и где держать активы. Например, ещё в 2019 году в Москве у пропагандиста появилась дорогая собственность, о которой он предпочитает молчать.

Это нежилое помещение площадью около 230 квадратных метров в самом сердце Москвы по адресу Охотный Ряд, дом 2 (бывшая гостиница "Москва"). Теперь это респектабельный отель Four Seasons Moscow. Нежилые помещения здесь заняты магазинами и офисами. Только кадастровая стоимость на сегодняшний день составляет около 100 млн рублей. Продавцы предлагают подобные варианты в центре Москвы по цене в разы больше.

Охотный Ряд, 2

Недвижимость записана на 63-летнюю гражданку Украины, пенсионерку и бывшую сотрудницу отдела просвещения Чугуевской районной администрации (Харьковская область) Инну Бацман. При этом сама женщина прописана в прилегающем к городку посёлке городского типа Малиновка. За эти места сейчас идут серьёзные бои между Российской армией и украинскими националистами.

Инна Бацман — тёща Дмитрия Гордона. Мать бывшего редактора общественно-политического ток-шоу "Шустер Live" и главного редактора интернет-издания "Гордон" Алеси Бацман. Бацман-младшая в браке с Гордоном с 2011 года. С этого момента её карьерная лестница всё время шла в гору, и сейчас она не только редактор в империи своего мужа, но и сотрудник центральных украинских телеканалов, автор собственного стотысячного блога в "Ютубе".

Инна Бацман, тёща Дмитрия Гордона. Кадр из видео YouTube / Дмитрий Гордон

Лендлорд и рантье

О себе Дмитрий Гордон любит говорить, что богат и у него есть активы помимо издательского бизнеса. Он не скрывает, что владеет 19 квартирами в Киеве общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров и что у него много торговой недвижимости. Всё это сдаётся в аренду и приносит неплохой доход.

Кроме этого, пропагандисту принадлежит агентство недвижимости "Бульвар Гордона". Впрочем, реальную рентабельность посчитать сложно: по итогам 2017 года выручка фирмы в переводе на рубли составила всего 680 тыс., а чистая прибыль — и вовсе номинальная: 34 тыс. рублей. Свои активы Гордон оценивает более чем в $10 млн.

Гордон любит хорошие машины. Например, в его автопарке есть автомобиль Mercedes-Benz Maybach. Ещё недавно он стоил 20 млн рублей. Как говорил сам журналист, машину он взял в кредит. И, вообще, почти все свои крупные покупки он делает через кредиты. Возможно, таким образом Гордон пытается выглядеть более чистым в глазах общественности, отводя подозрения от многомиллионных теневых заработков.

Дмитрий Гордон и его нынешняя супруга Алеся Бацман. Фото © veasy.ru

Бульварный журналист

Дмитрию Гордону 54 года, он уроженец Киева. Ещё в конце 80-х начинал свою карьеру как журналист, однако первые большие деньги пришли к нему в его другом амплуа — концертного организатора.

Все 90-е через украинское коммунальное предприятие "Киевконцерт" проходили сотни известнейших артистов — от "Ласкового мая" и Анатолия Кашпировского до Юрия Шевчука и группы "Машина времени" с Андреем Макаревичем. На журналисте лежала обязанность договариваться со звёздами и привезти их на Украину.

Кстати, особые отношения у Гордона сложились с Кашпировским и ещё одним известным в то время экстрасенсом Аланом Чумаком, которых журналист возил по городам и весям, собирая стадионы. Деятельность была настолько прибыльной, что, по словам самого Гордона, у него в квартире стояли мешки с деньгами.

Магический бизнес

Наработанные связи с артистами в 1995 году позволили Гордону открыть свою первую жёлтую газету — "Бульвар", публиковавшую сплетни из жизни российских и украинских звёзд. Популярное издание стало площадкой для раскрутки ещё одного — довольно грязного бизнеса Гордона — центра народной медицины "Доля".

Под его крышей он собирал разных целителей, контактёров, экстрасенсов, ясновидящих и прочую экстраординарную публику, в задачи которой входили частные приёмы граждан по различным вопросам судьбы и кармических связей.

Причём в целительство и гадание подалось едва ли не всё близкое окружение бульварного журналиста (начиная с его первой супруги Елены Сербиной, ставшей провидицей Радой). Кроме неё это были свояки и свояченицы, зятья, братья и прочие.

Гордон и его целители из центра народной медицины "Доля". Фото © antikor.com.ua

Эзотерическая деятельность приносила хорошие деньги. Как рассказывали сами участники проекта, среднего уровня и артистизма "гадалка" зарабатывала в месяц 70–80 тыс. долларов, и это было только 15% от всех собранных денег. Ещё 10% от выручки предназначалось помощнику, 5% — задельщику программы, какая-то часть шла на рекламу, около 70% отдавалось лично Дмитрию Гордону.

В 2008–2009 годах на почве раздела доходов в среде экстрасенсов произошёл раскол. Некоторые обиженные медиумы отказались работать с Гордоном, за что подверглись серьёзной травле вплоть до угроз и разоблачений в подконтрольных ему изданиях.

Корни русофобии

В начале нулевых масштабной экспансии со стороны специалистов центра Гордона подверглась Россия. Ходят слухи, что русофобом Дмитрий Гордон стал как раз после того, как ФСБ России признала всех гордоновских "сверхлюдей" террористической организацией и начала слежку, фиксацию, прослушку и полномасштабную проверку лиц, выдававших себя за гадалок и вещунов.

Привлечёт ли Следственный комитет к ответственности Дмитрия Гордона? 0 Да, его высказывания закончатся уголовным делом Нет, потому что Гордон сбежит на Запад

Авторы Евгений Кузнецов