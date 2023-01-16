Врачи удалили из головы подростка опухоль, которая едва не сделала его инвалидом

Новосибирские нейрохирурги удалили из головы 16-летнего пациента опухоль, которая выросла размером с грецкий орех. Как рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина, пациент поступил в больницу уже в критическом состоянии.

Опухоль образовалась в третьем желудочке головного мозга — её выявили на стадии тяжёлых осложнений. Она стала причиной падения зрения, головных болей и многих других симптомов: на момент госпитализации мальчик не мог питаться, передвигаться и находился на стадии перехода в глубокую инвалидизацию.

После госпитализации было решено проводить подростку экстренную операцию. Нейрохирург Сергей Чернов пояснил, что образования данного типа растут очень медленно, соответственно, этой опухоли было уже несколько лет.

"Можно было обнаружить её значительно раньше и не доводить ситуацию до угрозы жизни. А симптомы, которые позволяют заподозрить проблему в данном случае, — это головные боли, длительные и необычного характера. Если они возвращаются, это прямое показание к магнитно-резонансной томографии и обращению к врачу", — объяснил он.

Операция по удалению образования прошла успешно. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной и лучевая терапия мальчику не понадобилась. Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо, добавили в пресс-службе.