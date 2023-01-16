Стендапер Данила Поперечный объявил об эмиграции в США, но не стал сжигать мосты

Блогер и стендапер из Санкт-Петербурга Данила Поперечный сообщил, что уезжает вместе с женой из России в США, но не стал сжигать мосты. Он открыто объяснил решение политическими мотивами. Обращение к поклонникам размещено на его ютуб-канале.

"Мы решили какое-то время пожить в Лос-Анджелесе. Надолго ли я уехал? Короткий ответ: "Я не знаю". Но это точно не отъезд с настроением "Уезжаю навсегда, ноги моей в России больше не будет!" — сказал Поперечный.

Эмиграцию подтвердила и супруга комика Полина Чистякова. По её словам, в Лос-Анджелесе давно живут их друзья, поэтому для переезда был выбран именно этот город. Как и Поперечный, Чистякова тоже призналась в любви к Родине, но посетовала, что сейчас столько проблем вокруг. Девушка рассказала о своей "трудной" жизни, что перевезти собаку в США обошлось недёшево. Ни она, ни сам комик ни слова не сказали о Донбассе. Поперечный в своём обращении больше походил на подростка: матерился, смеялся над своими шутками и рассуждал о конце "стабильности" в России.