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16 января, 09:51

Стендапер Данила Поперечный объявил об эмиграции в США, но не стал сжигать мосты

Стендап-комик Данила Поперечный эмигрировал из России в США

<p>Комик Данила Поперечный. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Комик Данила Поперечный. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Блогер и стендапер из Санкт-Петербурга Данила Поперечный сообщил, что уезжает вместе с женой из России в США, но не стал сжигать мосты. Он открыто объяснил решение политическими мотивами. Обращение к поклонникам размещено на его ютуб-канале.

"Мы решили какое-то время пожить в Лос-Анджелесе. Надолго ли я уехал? Короткий ответ: "Я не знаю". Но это точно не отъезд с настроением "Уезжаю навсегда, ноги моей в России больше не будет!" сказал Поперечный.

Эмиграцию подтвердила и супруга комика Полина Чистякова. По её словам, в Лос-Анджелесе давно живут их друзья, поэтому для переезда был выбран именно этот город. Как и Поперечный, Чистякова тоже призналась в любви к Родине, но посетовала, что сейчас столько проблем вокруг. Девушка рассказала о своей "трудной" жизни, что перевезти собаку в США обошлось недёшево. Ни она, ни сам комик ни слова не сказали о Донбассе. Поперечный в своём обращении больше походил на подростка: матерился, смеялся над своими шутками и рассуждал о конце "стабильности" в России.

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Напомним, Поперечный уже покидал Россию в марте 2022 года после начала спецоперации. Позже он вернулся в Санкт-Петербург для того, чтобы, по его словам, повидать родных. Блогер собирал деньги на помощь Украине, а также в отношении него была проверка по делу о дискредитации ВС РФ.

Татьяна Миссуми
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