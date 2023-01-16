Путин может поехать в Петербург в день прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин может приехать в Санкт-Петербург 18 января, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, это среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия", — уточнил представитель Кремля.