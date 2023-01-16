Путин может поехать в Петербург в день прорыва блокады Ленинграда
Песков сообщил о возможном визите Путина в Петербург 18 января
Президент России Владимир Путин может приехать в Санкт-Петербург 18 января, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, это среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия", — уточнил представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказал, как украсят город к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. К празднику начали готовиться заранее, "отдавая дань уважения тому подвигу, который впечатан генетическим кодом в душу каждого петербуржца".
LIFE / Павел Баранов