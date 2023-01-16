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16 января, 09:59

Путин может поехать в Петербург в день прорыва блокады Ленинграда

Песков сообщил о возможном визите Путина в Петербург 18 января

Президент России Владимир Путин может приехать в Санкт-Петербург 18 января, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, это среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия", уточнил представитель Кремля.

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Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

Ранее Лайф рассказал, как украсят город к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. К празднику начали готовиться заранее, "отдавая дань уважения тому подвигу, который впечатан генетическим кодом в душу каждого петербуржца".

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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