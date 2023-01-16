Пушков одной английской фразой высмеял все попытки Запада изолировать Россию
Сенатор Пушков заявил, что Запад не смог изолировать россиян от остального мира
Сенатор Алексей Пушков назвал провальными попытки западных стран изолировать РФ на международной арене. Он отметил, что на сегодняшний день россияне могут с лёгкостью путешествовать по миру, ведь для них открыты более ста стран.
"Говорить об изоляции нашей страны могут только люди, никогда не смотревшие на карту мира. Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме ещё с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on!" — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Кстати, ранее даже в США заявляли о невозможности изолировать Россию. Там признали, что наша великая держава для этого имеет слишком большое значение для остального мира. По мнению эксперта, санкции не смогут сломить ни российскую экономику, ни оборонный комплекс страны.
LIFE