Продюсер Quest Pistols рассказал о нацификации украинского шоу-бизнеса
Продюсер Quest Pistols Бардаш рассказал, как нацифицировали украинский шоу-бизнес
Юрий Бардаш. Обложка © YouTube / Tatarka FM
Украинский продюсер проектов Quest Pistols, "Нервы", "Луна", уроженец ЛНР Юрий Бардаш рассказал в интервью блогеру Лиле Абрамовой (Татарка FM) о том, как проходила нацификация шоу-бизнеса в Незалежной.
"Когда украинцы пошли карать Донбасс в 2014 году, что делала продвинутая, креативная тусовка в этот момент? Никто ничего не замечал! На Украину хлынул шоу-бизнес европейский. У нас начинают развиваться огромные фестивали, начали ехать со всего мира группы, Киев начал очень сильно "качаться". Было в риторике, что Киев — это новый Берлин. Сейчас это так. Киев — новый Берлин, рассадник фашисткой и нацисткой идеологии", — поделился музыкант.
По словам Бардаша, представители шоу-бизнеса Незалежной после начала специальной военной операции "все как один наклеили себе гитлеровские усы и "дали в штангу". В течение многих лет русский язык и русские постоянно подвергались нападкам, вспоминает продюсер.
"Я родился в Донбассе, я носитель русской культуры. И это "режь русню" я ощущал с 2014 года. Школ не стало, бабушку с дедушкой с георгиевской лентой толкают, гей-парады — мы это всё наблюдали. Говорят: "Быстро переходите на украинский язык". Это сродни изнасилованию. Украинцы шлют свои отряды, Англия одевает их, тренирует, наших солдатиков, которые забрасывали восемь лет бомбами Донбасс", — рассказал артист.
Он подчеркнул, что тем временем люди искусства ничего не замечали. Они были накрыты информационным куполом, любые новости из соседнего государства — России — считались в пределах Незалежной "путинской пропагандой".
"Идёт военный конфликт, но Украина живёт не этим конфликтом. Но, как только полетели бомбы, я стал изучать и ещё раз удостоверился, что я русский человек", — заключил музыкант.
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