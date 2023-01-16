Продюсер Quest Pistols рассказал о нацификации украинского шоу-бизнеса

Украинский продюсер проектов Quest Pistols, "Нервы", "Луна", уроженец ЛНР Юрий Бардаш рассказал в интервью блогеру Лиле Абрамовой (Татарка FM) о том, как проходила нацификация шоу-бизнеса в Незалежной.

"Когда украинцы пошли карать Донбасс в 2014 году, что делала продвинутая, креативная тусовка в этот момент? Никто ничего не замечал! На Украину хлынул шоу-бизнес европейский. У нас начинают развиваться огромные фестивали, начали ехать со всего мира группы, Киев начал очень сильно "качаться". Было в риторике, что Киев — это новый Берлин. Сейчас это так. Киев — новый Берлин, рассадник фашисткой и нацисткой идеологии", — поделился музыкант.

По словам Бардаша, представители шоу-бизнеса Незалежной после начала специальной военной операции "все как один наклеили себе гитлеровские усы и "дали в штангу". В течение многих лет русский язык и русские постоянно подвергались нападкам, вспоминает продюсер.

"Я родился в Донбассе, я носитель русской культуры. И это "режь русню" я ощущал с 2014 года. Школ не стало, бабушку с дедушкой с георгиевской лентой толкают, гей-парады — мы это всё наблюдали. Говорят: "Быстро переходите на украинский язык". Это сродни изнасилованию. Украинцы шлют свои отряды, Англия одевает их, тренирует, наших солдатиков, которые забрасывали восемь лет бомбами Донбасс", — рассказал артист.

Он подчеркнул, что тем временем люди искусства ничего не замечали. Они были накрыты информационным куполом, любые новости из соседнего государства — России — считались в пределах Незалежной "путинской пропагандой".

"Идёт военный конфликт, но Украина живёт не этим конфликтом. Но, как только полетели бомбы, я стал изучать и ещё раз удостоверился, что я русский человек", — заключил музыкант.