Песков не ответил на вопрос, общались ли Путин и Медведчук после обмена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, общались ли Владимир Путин и украинский оппозиционер Виктор Медведчук после того, как политик был освобождён в результате обмена. Также представитель Кремля не уточнил, есть ли у него информация о местонахождении Медведчука.

При этом Песков оценил статью украинского политика о ситуации в Незалежной.

"Она [статья] широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", — отметил он, добавив, что не знает, читал ли её президент России.