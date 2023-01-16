Песков не ответил на вопрос, общались ли Путин и Медведчук после обмена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, общались ли Владимир Путин и украинский оппозиционер Виктор Медведчук после того, как политик был освобождён в результате обмена. Также представитель Кремля не уточнил, есть ли у него информация о местонахождении Медведчука.
При этом Песков оценил статью украинского политика о ситуации в Незалежной.
"Она [статья] широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", — отметил он, добавив, что не знает, читал ли её президент России.
Статья Виктора Медведчука вышла в издании "Известия". Политик высказался о ситуации на Украине, отметив, что для разрядки необходимо признать интересы России, а также рассказал о том, что многие украинцы выступают за мир и не поддерживают Владимира Зеленского.
Напомним, что Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на Украине политику грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. 12 апреля стало известно о его задержании в Киеве. Позже он был обменян. В начале 2023 года Зеленский лишил гражданства Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
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