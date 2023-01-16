Песков высказался о поставках тяжёлой бронетехники ВСУ
Песков: Поставки бронетехники Украине не изменят ситуацию на земле
Поставки Западом тяжёлой бронетехники Украине не изменят ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", — сказал он журналистам.
Напомним, ранее британские власти подтвердили решение передать Киеву в качестве военной помощи 14 танков Challenger 2. Кроме того, в офисе Зеленского рассказали, что президент намерен обсудить с главой Канады Джастином Трюдо поставку танков Leopard 2.
Getty Images / Sefa Karacan