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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 10:06
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Песков высказался о поставках тяжёлой бронетехники ВСУ

Песков: Поставки бронетехники Украине не изменят ситуацию на земле

Поставки Западом тяжёлой бронетехники Украине не изменят ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", сказал он журналистам.

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Напомним, ранее британские власти подтвердили решение передать Киеву в качестве военной помощи 14 танков Challenger 2. Кроме того, в офисе Зеленского рассказали, что президент намерен обсудить с главой Канады Джастином Трюдо поставку танков Leopard 2.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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