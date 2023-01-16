Shaman анонсировал тур в новых регионах России

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, рассказал о подготовке целого тура в новых регионах после выступлений в Мариуполе и Луганске. Он подчеркнул, что в Новороссии чувствует себя уютно и тепло.

"Я давно хотел это сделать и тщательно готовился, и вот сегодня этот день настал. Это, конечно, будет не единственный концерт — у меня будет тур по Новороссии, для меня это радостное событие, к которому я давно, ответственно готовился, и вот наконец-то это случилось… Я себя чувствую здесь (в Мариуполе. — Прим. Лайфа) как дома, очень уютно, очень тепло", — пояснил РИА "Новости" музыкант.