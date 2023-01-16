В Кремле объяснили отказ анонсировать телефонные переговоры Путина

Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента России Владимира Путина из-за нежелательной реакции общества в случае их переноса. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности телефонной беседы Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что касательно международных телефонных переговоров Кремль старается не забегать вперёд. Телефонное общение — "достаточно подвижный механизм", который всегда может сдвинуться вправо, добавил Песков.

"Общественное мнение реагирует иногда чрезмерно на какие-то отсрочки или сдвижки, поэтому мы никогда не анонсируем [телефонные разговоры], не будем этого делать и сейчас", — сказал представитель Кремля.

Песков также не стал комментировать, будет ли в возможных переговорах Путина и Эрдогана обсуждаться тема обмена пленными между Россией и Украиной.