Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске
Песков отверг обвинения Киева в адрес России в связи с ударом по дому в Днепропетровске
Российские военные не наносят ударов по жилым домам, а киевские чиновники уже признали, что обрушение дома в Днепропетровске случилось в результате работы ПВО Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
"Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет ПВО Украины", — объяснил представитель Кремля.
Ранее министр энергетики Украины сообщал о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти регионах. В минувшую субботу в Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
АГН "Москва" / Никеричев Андрей