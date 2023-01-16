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16 января, 10:26

Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске

Песков отверг обвинения Киева в адрес России в связи с ударом по дому в Днепропетровске

Российские военные не наносят ударов по жилым домам, а киевские чиновники уже признали, что обрушение дома в Днепропетровске случилось в результате работы ПВО Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

"Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет ПВО Украины", — объяснил представитель Кремля.

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе военного управления Украины

Ранее министр энергетики Украины сообщал о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти регионах. В минувшую субботу в Киеве, Киевской области, Одесской, Винницкой и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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АГН "Москва" / Никеричев Андрей

Ирина Фальке

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