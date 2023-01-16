Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске

Российские военные не наносят ударов по жилым домам, а киевские чиновники уже признали, что обрушение дома в Днепропетровске случилось в результате работы ПВО Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

"Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет ПВО Украины", — объяснил представитель Кремля.