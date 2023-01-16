Под огнём ВСУ находятся четыре района Донецка

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, под огнём оказались четыре района города. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин.

"Обстрелы не прекращаются. В настоящую минуту под обстрелом находятся четыре района города", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, под огнём ВСУ оказались посёлок Еленовка в пригороде, Калининский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Украина использует артиллерию натовского калибра 155 мм и реактивные системы залпового огня. Предварительно, погибли два человека, ещё четверо ранены. В двух районах временно отключён свет.