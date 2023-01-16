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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 10:31

Под огнём ВСУ находятся четыре района Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать четыре района города

ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Фото © t.me / Алексей КулемZин

ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Фото © t.me / Алексей КулемZин

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, под огнём оказались четыре района города. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин.

"Обстрелы не прекращаются. В настоящую минуту под обстрелом находятся четыре района города", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, под огнём ВСУ оказались посёлок Еленовка в пригороде, Калининский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Украина использует артиллерию натовского калибра 155 мм и реактивные системы залпового огня. Предварительно, погибли два человека, ещё четверо ранены. В двух районах временно отключён свет.

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Напомним, Донецк с утра обстреливается украинской армией. В Калининском районе города серьёзно повреждены магазин, аптека и жилой дом. К разбору завалов привлечены 15 единиц техники, 53 человека личного состава.

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Татьяна Миссуми
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