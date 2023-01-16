Михалков написал ЕС открытое письмо и высказался о включении в санкционный список
Российский кинорежиссёр Никита Михалков прокомментировал санкции, введённые против него Евросоюзом. Народный артист РСФСР не стал мелочиться и написал ЕС открытое письмо.
"Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду", — приводит текст письма журнал "Кинорепортёр".
Михалков напомнил, что уже на протяжении 11 лет ведёт программу "Бесогон" на телеканале "Россия 24". По словам продюсера, за это время он "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил". Кроме того, он подчеркнул, что лично финансирует передачу и никак не цензурирует эфиры. Обратившись к западным представителям, российский артист поблагодарил их за признание.
"Иначе как признанием её я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто", — отметил Михалков.
Вместе с тем он призвал не забывать, что далеко не всё завязано на Северо-Западе. По его словам, есть ещё Юго-Восток, Африка и Латинская Америка.
Напомним, 16 декабря Лайф писал о новых санкциях Евросоюза. В список попали народный артист РСФСР Никита Михалков, эстрадный певец Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков, журналист и гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников. У них заморозили активы, а также выкатили запрет на въезд в страны ЕС.
ТАСС / Антон Новодережкин