В Донецке не будут устанавливать крещенские купели из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах города Донецка оборудованы не будут", — написал он в телеграм-канале.