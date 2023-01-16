"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 11:11

В Донецке не будут устанавливать крещенские купели из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах города Донецка оборудованы не будут", написал он в телеграм-канале.

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Ранее Алексей Кулемзин сообщил об очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск. Под огнём оказались четыре района города. Боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров