В Донецке не будут устанавливать крещенские купели из-за обстрелов со стороны ВСУ
В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах города Донецка оборудованы не будут", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Алексей Кулемзин сообщил об очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск. Под огнём оказались четыре района города. Боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.
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LIFE / Владимир Суворов