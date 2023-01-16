ISU хочет изучить мотивировочную часть решения по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев запросил копию мотивировочной части решения по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. ISU также оставляет за собой право на подачу апелляции, сообщили в пресс-службе организации.

"ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо", — приводит комментарий организации ТАСС.