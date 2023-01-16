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16 января, 11:11

ISU хочет изучить мотивировочную часть решения по делу Валиевой

ISU запросил копию мотивировочной части решения по делу Камилы Валиевой

<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Международный союз конькобежцев запросил копию мотивировочной части решения по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. ISU также оставляет за собой право на подачу апелляции, сообщили в пресс-службе организации.

"ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо", — приводит комментарий организации ТАСС.

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Ранее Лайф сообщал, что дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву. Там заявили, что спортсменка хотя нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой вины или халатности". В отношении фигуристки не принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России.

Ирина Фальке

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