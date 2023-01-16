ISU хочет изучить мотивировочную часть решения по делу Валиевой
ISU запросил копию мотивировочной части решения по делу Камилы Валиевой
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Международный союз конькобежцев запросил копию мотивировочной части решения по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. ISU также оставляет за собой право на подачу апелляции, сообщили в пресс-службе организации.
"ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо", — приводит комментарий организации ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву. Там заявили, что спортсменка хотя нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой вины или халатности". В отношении фигуристки не принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России.