Шольц одобрил отставку Ламбрехт с поста министра обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение 57-летней Кристины Ламбрехт об отставке с поста министра обороны страны. Об этом проинформировала на брифинге в понедельник представитель Правительства Германии Кристиане Хофман. Она уточнила, что решение о преемнике будет принято в ближайшее время.

"Канцлер уважает решение фрау Ламбрехт и благодарит её за колоссальную работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. В ближайшее время президенту ФРГ будет предложена кандидатура преемника", — уточнила Хофман.

Напомним, что ранее в понедельник Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца освободить её от занимаемой должности, хотя слухи о готовящейся отставке появились ещё неделю назад. Среди причин отставки Ламбрехт назвала тот факт, что внимание СМИ к её личности отодвинуло на задний план дискуссии о нуждах Бундесвера и развитии армии в интересах граждан.