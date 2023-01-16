"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 10:45

"Удар и настоящее испытание": Положение Шольца назвали сложным после прошения Ламбрехт об отставке

Bild: Шольц оказался в сложном положении из-за прошения Ламбрехт об отставке

Прошение об отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт ставит перед канцлером Олафом Шольцем непростую задачу, считают западные СМИ. К примеру, газета Bild пишет, что немецкий лидер оказался в затруднительном положении, так как зарёкся, что минимум половина его кабмина будет состоять из женщин.

"[Из этого следует, что] пост должна вновь занять женщина", считает издание.

А Welt указывает, что среди немецких социал-демократов мало опытных и близких к Бундесверу политиков, что делает поиск преемника для канцлера "настоящим испытанием".

"Для канцлера смена Ламбрехт — удар и настоящее испытание. Опытных и близких к Бундесверу политиков в области обороны среди социал-демократов приходится искать с лупой. Не исключено, что преемником станет всё-таки мужчина", считают в издании.

При этом подчёркивается и явное пренебрежение Ламбрехт своими обязанностями, а сама она передавала множество полномочий сотрудникам с "сомнительными суждениями".

"Ламбрехт проявляла мало интереса к сложностям в ведомстве и передавала слишком много полномочий сотрудникам с "сомнительными суждениями". Пока не ясно, станет ли её уход предвестником более значительных изменений в политике", пишет The Times.

Немцы начали массово отказываться от военной службы

Немцы начали массово отказываться от военной службы

Напомним, недавно вокруг министра обороны Германии Кристины Ламбрехт разразился скандал из-за её новогоднего обращения. Речь идёт о видеоролике, в котором она на фоне праздничных салютов заявила, что "в центре Европы бушует война". После этого лидеры немецкой оппозиции призвали Ламбрехт уйти в отставку. Соответствующее обращение она подала Олафу Шольцу сегодня.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров