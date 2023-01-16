"Удар и настоящее испытание": Положение Шольца назвали сложным после прошения Ламбрехт об отставке

Прошение об отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт ставит перед канцлером Олафом Шольцем непростую задачу, считают западные СМИ. К примеру, газета Bild пишет, что немецкий лидер оказался в затруднительном положении, так как зарёкся, что минимум половина его кабмина будет состоять из женщин.

"[Из этого следует, что] пост должна вновь занять женщина", — считает издание.

А Welt указывает, что среди немецких социал-демократов мало опытных и близких к Бундесверу политиков, что делает поиск преемника для канцлера "настоящим испытанием".

"Для канцлера смена Ламбрехт — удар и настоящее испытание. Опытных и близких к Бундесверу политиков в области обороны среди социал-демократов приходится искать с лупой. Не исключено, что преемником станет всё-таки мужчина", — считают в издании.

При этом подчёркивается и явное пренебрежение Ламбрехт своими обязанностями, а сама она передавала множество полномочий сотрудникам с "сомнительными суждениями".

"Ламбрехт проявляла мало интереса к сложностям в ведомстве и передавала слишком много полномочий сотрудникам с "сомнительными суждениями". Пока не ясно, станет ли её уход предвестником более значительных изменений в политике", — пишет The Times.