Арестович признался, что дома разговаривает с детьми по-русски

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" рассказал, что дома разговаривает со своими детьми на русском языке.

Политик уточнил, что "не может петь на неродном языке", так как "не хочет фальшивить, когда держит ребёнка на руках". Но часть песен он поёт на украинском, потому что специально выучил текст.

"Мы всегда с детьми разговариваем два дня в неделю на украинском, и мы отдали их в украинские садики и школы, чтобы они разговаривали на украинском. А дома разговариваем на русском", — признался он.

Советник Владимира Зеленского также раскритиковал закон, предусматривающий штрафы за неиспользование гражданами Незалежной украинского языка в быту. Он считает, что подобные инициативы "принуждают стучать друг на друга".