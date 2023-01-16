Сомнолог объяснила, можно ли выспаться впрок

Пытаться высыпаться впрок в выходные — это самая большая ошибка. С каждой бессонной ночью накапливается количество часов, которые недополучает организм во время ночного отдыха, но восполнять недосып нужно постепенно, придерживаясь ряда правил. О них Лайфу рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Если недостаток сна возникает нечасто, то это неопасно. Но постоянное недосыпание может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, вплоть до повышенного риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач. По словам Сурненковой, бессмысленно пытаться отоспаться в выходные.

"Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ и потенциальное увеличение веса, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения", — пояснила она.

Сомнолог дала советы. Во-первых, стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время в будни и выходные. Во-вторых, короткий дневной сон до 15:00 восстановит силы и не ухудшит вечернее засыпание. В-третьих, следует создать успокаивающую обстановку в спальне, это является ключевой частью здоровой гигиены сна, которая может обеспечить качественный отдых ночью.

"Поддерживайте прохладную температуру, уменьшайте уровень шума и света (выключая синий свет от устройств!), занимайтесь монотонными делами, например, принимайте ванну, читайте книгу или даже медитируйте, чтобы расслабиться перед сном", — отметила Сурненкова.

В-четвёртых, занимайтесь спортом. Физическая активность может быть столь же эффективной, как снотворное, объяснила врач. В-пятых, пересмотрите своё отношение ко сну. Подумайте о нём как о профилактической мере. Помните, сон может улучшить состояние при болезни и укрепить ваше здоровье, напомнила собеседница Лайфа.