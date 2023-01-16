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16 января, 10:29

Корчевников показал, как побывал в Киеве вопреки запрету на въезд

Борис Корчевников показал фото из Киева после запрета на въезд

<p>Борис Корчевников в Киеве в 2020 году. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/boriskorchevnikov/1975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борис Корчевников</a></p>

Борис Корчевников в Киеве в 2020 году. Фото © Telegram / Борис Корчевников

Российский телеведущий Борис Корчевников в 2020 году посетил Киев, несмотря на запрет на въезд на Украину. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующее фото.

"По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период", — написал Корчевников.

По словам российского актёра, там и раньше "работали" все эти законы и списки. Он поблагодарил своих киевских друзей за приглашение и пообещал его скоро принять.

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Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 198 российских деятелей. В списке помимо гендиректора телеканала "Спас", телеведущего и актёра Бориса Корчевникова оказались журналисты Павел Зарубин, Екатерина Стриженова, актриса Эвелина Блёданс, блогер Дмитрий Пучков и другие.

Николь Вербер

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