Корчевников показал, как побывал в Киеве вопреки запрету на въезд

Российский телеведущий Борис Корчевников в 2020 году посетил Киев, несмотря на запрет на въезд на Украину. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующее фото.

"По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период", — написал Корчевников.

По словам российского актёра, там и раньше "работали" все эти законы и списки. Он поблагодарил своих киевских друзей за приглашение и пообещал его скоро принять.