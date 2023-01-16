Песков: Путин много раз подробно рассказывал, как его семья жила в блокаду

Несправедливо говорить о том, что в СМИ недостаточно информации о жизни семьи президента Владимира Путина в годы блокады Ленинграда. Как напомнил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер неоднократно и подробно рассказывал о воспоминаниях своих близких о том времени.

"Я не соглашусь с вами в том, что есть недостаток информации о семье Путина во время блокады. Сам президент в интервью неоднократно и весьма подробно об этом рассказывал: и о маме, и о папе. Я вам рекомендую ознакомиться с целым рядом интервью на этот счёт, который есть", — посоветовал Песков.