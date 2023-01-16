ВСУ потеряли 30 солдат в боях с российскими военными на Южно-Донецком направлении
Бойцы Восточного военного округа Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили около 30 военных 65-й мотопехотной бригады украинской армии в Запорожской области и 108-й бригады теробороны в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями ВВО нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населённого пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населённого пункта Новосёлка ДНР", — уточнил офицер.
В результате российских ударов уничтожено до 30 украинских военных, а также одна боевая бронированная машина и два пикапа.
Также российские военные 15 января нанесли удары по складу с украинским вооружением, а также ударили по ангару, где военные ВСУ хранили технику.
Специальная военная операция на Украине
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