Бойцы Восточного военного округа Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили около 30 военных 65-й мотопехотной бригады украинской армии в Запорожской области и 108-й бригады теробороны в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями ВВО нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населённого пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населённого пункта Новосёлка ДНР", — уточнил офицер.