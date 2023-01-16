ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января 2023, 11:33
3203

Украинская армия потеряла ещё два американских контрбатарейных радара

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что ещё две РЛС производства США уничтожены российскими военными в Донбассе

Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (РЛС) американского производства были уничтожены российскими военными на территориях Донецкой и Луганской народных республик. О таких успехах доложил на брифинге в понедельник Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.

"Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населённого пункта Кармазиновка и AN/ТPQ-50 в районе населённого пункта Авдеевка", — перечислил он.

Как Россия будет освобождать Артёмовск после Соледара
Как Россия будет освобождать Артёмовск после Соледара

Напомним, что на днях ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара. Кроме того, российские военные нанесли удары по складу с украинским вооружением, а также ударили по ангару, где военные ВСУ хранили технику. Лишь за последние сутки ВС РФ атаковали 79 артиллерийских подразделений противника, живую силу и технику украинских военных более чем в ста районах.

BannerImage

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar