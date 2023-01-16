Украинская армия потеряла ещё два американских контрбатарейных радара

Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (РЛС) американского производства были уничтожены российскими военными на территориях Донецкой и Луганской народных республик. О таких успехах доложил на брифинге в понедельник Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.