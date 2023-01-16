Украинская армия потеряла ещё два американских контрбатарейных радара
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что ещё две РЛС производства США уничтожены российскими военными в Донбассе
Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (РЛС) американского производства были уничтожены российскими военными на территориях Донецкой и Луганской народных республик. О таких успехах доложил на брифинге в понедельник Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.
"Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населённого пункта Кармазиновка и AN/ТPQ-50 в районе населённого пункта Авдеевка", — перечислил он.
Напомним, что на днях ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара. Кроме того, российские военные нанесли удары по складу с украинским вооружением, а также ударили по ангару, где военные ВСУ хранили технику. Лишь за последние сутки ВС РФ атаковали 79 артиллерийских подразделений противника, живую силу и технику украинских военных более чем в ста районах.
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