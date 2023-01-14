В зоне особого внимания: Как Россия будет освобождать Артёмовск после Соледара Для ВСУ падение Соледара и Артёмовска будет означать потерю десятков крупнейших подразделений, а освобождение городов нанесёт удар по репутации Киева. 13 января, 23:40 Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

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Отечественные и зарубежные военные эксперты после зачистки Соледара и окрестностей города от ВСУ сходятся во мнении, что группировку украинской армии, занимающую в данный момент город и пригороды Артёмовска (Бахмута), можно считать изолированной от большей части сухопутных войск.

— Они (ВСУ. — Прим. ред.) долго, при этом особо не вылезая из своих укрепрайонов, занимались террористическими обстрелами кварталов. Сейчас есть надежда, что всё это прекратится, — пояснил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Бахмут и Соледар на карте

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О важности Артёмовска для выполнения всех целей спецоперации на Украине важно говорить исключительно в связке с Соледаром. Этот город находится на севере ДНР, всего в 50 километрах к северу от Донецка. Соледар — примерно в 75 километрах к северу от Донецка и примерно на 10 километров севернее Бахмута.

Через эти города проходит линия обороны ВСУ с серьёзными фортификациями. В каждом из них дополнительно находится укрепрайон ВСУ. Здесь же проходят пути снабжения украинской группировки, однако после освобождения Соледара вывозить раненых, получать медикаменты и продукты ВСУ практически неоткуда. Единственная линия, связывающая Артёмовск с "большой землёй" в данный момент, — небольшой перекрёсток, соединяющий Артёмовск и Соледар. Но и он находится под огневым контролем, проехать по нему на военной технике украинская армия не может.

Чтобы лучше понимать оперативную обстановку, важно учесть, что интенсивные бои за Бахмут шли все последние месяцы прошлого года и именно там группировка ВСУ потеряла много сил.

Именно Соледар центр линии Артёмовск – Северск. Штурм Соледара начался в конце прошлого года и к 13 января был практически полностью завершён.

Ожесточённые бои идут также за село Парасковиевка, которое находится между Соледаром и Артёмовском. Парасковиевка и примыкающее к нему село Красная Гора — последние точки опоры ВСУ между Артёмовском и Соледаром. Из-за небольшой площади сосредоточить там крупные силы ВСУ не могут, поэтому механизированные части отступают исключительно ночью, опасаясь ударов авиации. Как только оборона ВСУ в Парасковиевке будет подавлена, Артёмовск окажется в полноценном оперативном окружении с востока, севера и юга.

В ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о том, что командование украинских войск перебрасывает на Артёмовское направление свои резервы. По словам экспертов, об оперативном окружении можно будет говорить лишь тогда, когда будет установлен полный огневой контроль российских сил над дорогой Часов Яр – Артёмовск.

Потери ВСУ в Артёмовске в 2023 году

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Оборонять собственные позиции в Артёмовске ВСУ становится всё сложнее. Даже несмотря на прибытие подкреплений, в больницах Львова, куда везут раненых из Бахмута и Соледара, не хватает мест и донорской крови. Это говорит о высоком уровне безвозвратных потерь. Украинские СМИ сообщают, что ежедневно раненым из ВСУ требуется 50 порций крови и это необходимый минимум, которого хватает далеко не для всех.

Также сообщалось, что всего в одну больницу Лимана ежедневно привозят более ста украинских солдат, раненных под Артёмовском. Некоторые источники говорят также о том, что Украина безвозвратно теряет на данном направлении по несколько сотен военнослужащих ежедневно. Соответственно, суммарная цифра потерь "двухсотыми" и "трёхсотыми" в рядах ВСУ может выглядеть ещё более устрашающей.

Всё это накладывается на осенние потери ВСУ под Бахмутом. Ещё в ноябре 2022 года издание The New York Times писало, что город, "пожирая массу войск и техники, стал настоящей воронкой, куда уходят силы и средства".

10 января в интервью изданию The Wall Street Journal украинское командование жаловалось, что, если всё будет продолжаться в таком духе, украинская армия "просто закончится". Если говорить конкретнее, ВСУ в бахмутской мясорубке могут потерять наиболее ценные части, которые изначально готовились к боевым действиям в Запорожской области.

Что будет дальше с Артёмовском

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Пока идут бои за Соледар и Бахмут, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что взятие ВС РФ Соледара и Бахмута не даст России стратегического преимущества. Он также назвал Соледар "небольшой деревней в Донбассе". При этом Кирби оговорился, что взятие Соледара ведёт к потере украинцами Артёмовска.

Иначе трактует обстановку на Артёмовском направлении экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире ютуб-канала Judging Freedom он отметил, что Артёмовск крайне важен для Киева и что его потеря обернётся стратегическими последствиями и в конечном итоге деморализует ВСУ.

— Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падения Бахмута. Это сломит волю украинцев, деморализует их армию, — подчеркнул Дуглас Макгрегор.

Косвенным подтверждением важности Бахмута и Соледара может служить призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Западу нужно срочно наращивать военную помощь Украине. Он особо подчеркнул, что бои за эти города связаны с ключевым моментом конфликта на Украине.

Когда мы смотрим, насколько этот "незначительный населённый пункт" был укреплён, сколько залито бетона, сколько подземных коммуникаций под тем же самым Соледаром, то понимаем, что это для Киева стратегически важное место. Соледар был фактически прифронтовой базой снабжения, второй линией обороны, коммуникации позволяли скрытно перебрасывать боеприпасы, избегая их поражения в различных пунктах, которые входили в эту линию укрепрайонов. Не стоит забывать, что всю эту оборону создавали западные специалисты Алексей Леонков Военный эксперт

Потеря Соледара и Артёмовска для ВСУ — это не только потеря двух городов, но и риск для украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, откуда она угрожает обстрелами Донецку.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Когда ВСУ сдадут Артёмовск? 0 До конца зимы До конца года Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев