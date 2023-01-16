В ходе наступления ВДВ на Донецком фронте уничтожено 50 бойцов ВСУ
Войска России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более полусотни украинских бойцов.
"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и восемь автомобилей", — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.
Также в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ нанесли удары по складу вооружения в ДНР и ангару с военной техникой ВСУ в Запорожской области. За последние сутки российские военные атаковали 79 артиллерийских подразделений, живую силу и технику украинских бойцов более чем в ста районах.
Vk.com / Минобороны России