В ходе наступления ВДВ на Донецком фронте уничтожено 50 бойцов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более полусотни украинских бойцов.

"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и восемь автомобилей", — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.