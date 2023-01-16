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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 11:32
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В ходе наступления ВДВ на Донецком фронте уничтожено 50 бойцов ВСУ

Войска России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более полусотни украинских бойцов.

"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и восемь автомобилей", — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

ВСУ не выпустили ни одного снаряда по Запорожской АЭС с начала 2023 года
ВСУ не выпустили ни одного снаряда по Запорожской АЭС с начала 2023 года

Также в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ нанесли удары по складу вооружения в ДНР и ангару с военной техникой ВСУ в Запорожской области. За последние сутки российские военные атаковали 79 артиллерийских подразделений, живую силу и технику украинских бойцов более чем в ста районах.

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Vk.com / Минобороны России

Николь Вербер
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