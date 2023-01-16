Песков заявил, что статья Медведчука о ситуации на Украине вызывает большой интерес
Статья украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука вызывает большой интерес, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не могу вам точно сказать, читал ли её Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", — ответил он журналистам.
А вот на вопрос о том, общались ли Владимир Путин и Виктор Медведчук после того, как украинский политик был освобождён в результате обмена, Песков не ответил.
Напомним, статья Виктора Медведчука вышла в издании "Известия". Политик высказался о ситуации на Украине, отметив, что для разрядки необходимо признать интересы России, а также рассказал о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира не хотят, но это вовсе не значит, что украинцам "военный триумф Зеленского важнее жизней и разрушенных домов".