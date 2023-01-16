Песков заявил, что статья Медведчука о ситуации на Украине вызывает большой интерес

Статья украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука вызывает большой интерес, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не могу вам точно сказать, читал ли её Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", — ответил он журналистам.

А вот на вопрос о том, общались ли Владимир Путин и Виктор Медведчук после того, как украинский политик был освобождён в результате обмена, Песков не ответил.