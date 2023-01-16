В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

Заксобрание Санкт-Петербурга планирует создать рабочую группу для обсуждения возможного ограничения продажи электронных сигарет, сообщили в пресс-службе городского парламента. Причиной такого решения стала смерть школьника, предположительно, от курения вейпа.

"Необходимо рассмотреть вопросы запрета реализации вейпов, которые не прошли лабораторную проверку, ограничения рекламы в местах продажи и количества таких мест, расширения профилактики среди несовершеннолетних", — цитирует газета "Петербургский дневник" главу комиссии по вопросам правопорядка и законности Константина Чебыкина.

Депутат отметил, что сегодня на рынке представлено огромное количество вейпов и проверить абсолютно всю продукцию в лаборатории фактически невозможно. А число подростков, погибающих после курения электронных сигарет, сегодня растёт. В связи с важностью вопроса рабочая группа будет создана в ближайшие недели, участие в ней примут представители Комитета по образованию, МВД, Роспотребнадзора и профильные структуры.