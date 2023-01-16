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16 января, 11:43

В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

В парламенте Петербурга создадут рабочую группу по вопросу ограничения продажи вейпов

Заксобрание Санкт-Петербурга планирует создать рабочую группу для обсуждения возможного ограничения продажи электронных сигарет, сообщили в пресс-службе городского парламента. Причиной такого решения стала смерть школьника, предположительно, от курения вейпа.

"Необходимо рассмотреть вопросы запрета реализации вейпов, которые не прошли лабораторную проверку, ограничения рекламы в местах продажи и количества таких мест, расширения профилактики среди несовершеннолетних", — цитирует газета "Петербургский дневник" главу комиссии по вопросам правопорядка и законности Константина Чебыкина.

Депутат отметил, что сегодня на рынке представлено огромное количество вейпов и проверить абсолютно всю продукцию в лаборатории фактически невозможно. А число подростков, погибающих после курения электронных сигарет, сегодня растёт. В связи с важностью вопроса рабочая группа будет создана в ближайшие недели, участие в ней примут представители Комитета по образованию, МВД, Роспотребнадзора и профильные структуры.

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Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге родственники обнаружили мёртвым подростка-вейпера. Рядом с восьмиклассником лежали вейп и жидкости для электронного испарителя, которые направили на экспертизу. Следов насилия на теле не обнаружено, по факту гибели возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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