Дворецкий Леди Ди рассказал, как принца Гарри в детстве обделяли сосисками ради Уильяма

Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма. Своими воспоминаниями он поделился в интервью таблоиду The Sun.

По мнению дворецкого, корни фрустрации Гарри идут из детства, когда мальчику постоянно напоминали о его скромной позиции по сравнению с Уильямом. Старший брат был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза.

"Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса. <...> Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две", — признался дворецкий.

Когда тот спросил, почему ему дали на одну сосиску меньше, няня ответила, что "Уильяму нужно кушать больше, чем тебе, — однажды он станет королём".