Дворецкий Леди Ди рассказал, как принца Гарри в детстве обделяли сосисками ради Уильяма
Дворецкий принцессы Дианы: Принца Гарри в детстве обделяли едой ради наследника Уильяма
Принц Уэльский Уильям и принц Гарри (справа). Обложка © ТАСС / AP / James Manning
Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма. Своими воспоминаниями он поделился в интервью таблоиду The Sun.
По мнению дворецкого, корни фрустрации Гарри идут из детства, когда мальчику постоянно напоминали о его скромной позиции по сравнению с Уильямом. Старший брат был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза.
"Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса. <...> Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две", — признался дворецкий.
Когда тот спросил, почему ему дали на одну сосиску меньше, няня ответила, что "Уильяму нужно кушать больше, чем тебе, — однажды он станет королём".
Ранее принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), выпущенную 10 января. Он подчеркнул, что не стал обнародовать всё, чтобы не подставлять своего отца и брата.