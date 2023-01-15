Принц Гарри рассказал о душераздирающем диалоге с Елизаветой II после смерти деда

32 пропущенных звонка увидел принц Гарри, проснувшись 9 апреля 2021 года. Это был день смерти его деда, герцога Эдинбургского Филиппа. До внука пыталась дозвониться королева Елизавета II. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на книгу мемуаров принца "Запасной".

В мемуарах Гарри называет этот диалог с бабушкой "коротким и душераздирающим". Он рассказывает, что в тот день вспоминал остроумие своего деда-долгожителя и "ледяное чувство юмора". Молодой герцог Сассекский предавался воспоминаниям, находясь в Виндзоре, в саду Фрогмор.