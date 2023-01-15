Принц Гарри рассказал о душераздирающем диалоге с Елизаветой II после смерти деда
Принц Гарри получил 32 пропущенных вызова от Елизаветы II в день смерти деда
32 пропущенных звонка увидел принц Гарри, проснувшись 9 апреля 2021 года. Это был день смерти его деда, герцога Эдинбургского Филиппа. До внука пыталась дозвониться королева Елизавета II. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на книгу мемуаров принца "Запасной".
"Гарри… дедушка ушёл", — услышал принц в телефонной трубке.
В мемуарах Гарри называет этот диалог с бабушкой "коротким и душераздирающим". Он рассказывает, что в тот день вспоминал остроумие своего деда-долгожителя и "ледяное чувство юмора". Молодой герцог Сассекский предавался воспоминаниям, находясь в Виндзоре, в саду Фрогмор.
Напомним, в феврале 2022 года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Он умер на 100-м году жизни 9 апреля. Похоронили мужа Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля. А сама королева скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth