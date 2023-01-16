"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 12:02

Во ФСИН открестились от интернет-магазина "Сидим-едим" с товарами для заключённых

Во ФСИН заявили, что не имеют отношения к интернет-магазину "Сидим-едим"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России открестилась от интернет-магазина "Сидим-едим.рф", который ранее назывался "ФСИН-магазин.рф". Как заявили Лайфу в пресс-службе, ведомство не имеет к маркетплейсу никакого отношения.

"Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России", — сообщили во ФСИН.

"Сидим-едим.рф"

"Сидим-едим.рф"

Там также сообщили, что ранее выявили в Сети более 30 сервисов по оказанию услуг в интересах граждан, находящихся в заключении, которые использовали в названии аббревиатуру ФСИН неправомерно.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о том, что сайт "ФСИН-магазин.рф" меняет название на "Сидим-едим.рф". Маркетплейс специализируется на том, что доставляет в места лишения свободы продукты по заказам родственников заключённых.

Минпромторг РФ получил более 600 обращений по работе маркетплейсов от продавцов

Минпромторг РФ получил более 600 обращений по работе маркетплейсов от продавцов

Ранее Лайф рассказывал, что на российских интернет-площадках начали продавать нелегально зарубежное программное обеспечение.

Обложка ©

ТАСС / Александра Мудрац

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров