Во ФСИН открестились от интернет-магазина "Сидим-едим" с товарами для заключённых
Во ФСИН заявили, что не имеют отношения к интернет-магазину "Сидим-едим"
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России открестилась от интернет-магазина "Сидим-едим.рф", который ранее назывался "ФСИН-магазин.рф". Как заявили Лайфу в пресс-службе, ведомство не имеет к маркетплейсу никакого отношения.
"Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России", — сообщили во ФСИН.
Там также сообщили, что ранее выявили в Сети более 30 сервисов по оказанию услуг в интересах граждан, находящихся в заключении, которые использовали в названии аббревиатуру ФСИН неправомерно.
Напомним, ранее в Сети появились сообщения о том, что сайт "ФСИН-магазин.рф" меняет название на "Сидим-едим.рф". Маркетплейс специализируется на том, что доставляет в места лишения свободы продукты по заказам родственников заключённых.
Ранее Лайф рассказывал, что на российских интернет-площадках начали продавать нелегально зарубежное программное обеспечение.
ТАСС / Александра Мудрац