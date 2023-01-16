Конституционный суд пояснил, когда найденная вещь становится в ваших руках украденной

Находка вещи на улице или в другом общественном месте вполне может перерасти в преступление и повлечь ответственность, если нашедший захочет присвоить её. Конституционный суд пояснил, в каком случае обнаружение предмета является кражей и что нужно делать в таких случаях.

В пресс-службе объяснили ситуацию на примере двух уроженок Ульяновской области, которые нашли чужие сотовые телефоны и решили оставить их себе, после чего суд признал их виновными в краже.

В пресс-службе напомнили, что в российском законе закреплены основания приобретения прав собственности. Это касается не только имущества, у которого есть владелец, но и вещей, собственник которых неизвестен. Например, если человек нашёл вещь на улице и не стал писать заявление о найденном и искать хозяина, то это является нарушением, но признаков преступления не образует.

Но в случае, если нашедший некий предмет не пытается вернуть его, прячет или скрывает признаки, по которым можно найти хозяина, то тогда это говорит об умысле на хищение. Например, если гражданин нашёл телефон и выбросил вставленную в него сим-карту.

"Такое поведение приобретает общественно опасный характер, образует единое сложное деяние, которое указывает на неосновательное обогащение за счёт чужой вещи и расценивается как кража", — указали в суде.