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16 января, 10:47

Жена Костомарова рассказала о состоянии находящегося на ЭКМО фигуриста

Жена Костомарова сообщила об отсутствии ухудшений и улучшений в состоянии фигуриста

<p>Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Домнина — жена госпитализированного фигуриста Романа Костомарова — сообщила о его состоянии в настоящее время. По её словам, у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду нет как ухудшений, так и улучшений.

"Ни ухудшений, ни улучшений в состоянии Ромы нет", — цитирует её слова ТАСС.

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Как уже писал Лайф, 10 января фигуриста госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Спортсмен был подключён одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). Согласно последним обследованиям, у него выявили двусторонний гидроторакс. Недавно он выступал на шоу при 25-градусном морозе, а некоторые СМИ даже писали, что спортсмен тогда болел и решил вылечиться с помощью окунания в прорубь. Однако такую информацию его отец опроверг.

Николь Вербер

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