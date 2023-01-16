Жена Костомарова рассказала о состоянии находящегося на ЭКМО фигуриста
Жена Костомарова сообщила об отсутствии ухудшений и улучшений в состоянии фигуриста
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Оксана Домнина — жена госпитализированного фигуриста Романа Костомарова — сообщила о его состоянии в настоящее время. По её словам, у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду нет как ухудшений, так и улучшений.
"Ни ухудшений, ни улучшений в состоянии Ромы нет", — цитирует её слова ТАСС.
Как уже писал Лайф, 10 января фигуриста госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Спортсмен был подключён одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). Согласно последним обследованиям, у него выявили двусторонний гидроторакс. Недавно он выступал на шоу при 25-градусном морозе, а некоторые СМИ даже писали, что спортсмен тогда болел и решил вылечиться с помощью окунания в прорубь. Однако такую информацию его отец опроверг.