"Выздоравливай, чемпион!": Поклонники массово поддерживают Романа Костомарова в соцсетях
Поклонники желают выздоровления фигуристу Роману Костомарову в соцсетях
Поклонники всеми силами поддерживают фигуриста Романа Костомарова, который сейчас находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Под публикациями на его странице в одной из соцсетей пользователи пишут тёплые слова и желают скорейшего выздоровления.
"Скорейшего выздоровления Роману, всё будет хорошо, вы сильный. Кто может, сходите в церковь, поставьте свечку за здравие", — написал один из пользователей.
"Выздоравливай, чемпион", — прокомментировала ещё одна поклонница.
"Дорогой наш, любимый Роман, выздоравливай! Все твои фанаты и поклонники свою любовь и добрую энергию направляют тебе, чтобы болезнь отступила как можно скорее!" — указал другой комментатор.
"Роман, выздоравливай! Не твоё это — болеть! Ты чемпион, ты гордость нашей страны!" — пожелал ещё один юзер.
Ранее Лайф писал о том, что новые обследования выявили у Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости. Напомним, фигуриста госпитализировали в реанимацию с пневмонией, его состояние до сих пор оценивается как крайне тяжёлое. Известно, что в начале января он принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, одно из выступлений проходило на 25-градусном морозе. Некоторые СМИ писали о том, что он якобы катался с температурой 38,4 и лечился с помощью окунания в прорубь. Его отец это опроверг.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев