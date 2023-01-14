"Выздоравливай, чемпион!": Поклонники массово поддерживают Романа Костомарова в соцсетях

Поклонники всеми силами поддерживают фигуриста Романа Костомарова, который сейчас находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Под публикациями на его странице в одной из соцсетей пользователи пишут тёплые слова и желают скорейшего выздоровления.

"Скорейшего выздоровления Роману, всё будет хорошо, вы сильный. Кто может, сходите в церковь, поставьте свечку за здравие", — написал один из пользователей.

"Выздоравливай, чемпион", — прокомментировала ещё одна поклонница.

"Дорогой наш, любимый Роман, выздоравливай! Все твои фанаты и поклонники свою любовь и добрую энергию направляют тебе, чтобы болезнь отступила как можно скорее!" — указал другой комментатор.