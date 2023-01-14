Пушилин заявил, что вопрос о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь не обсуждается

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал появившуюся в Сети информацию о возможном переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь и заметил, что речь об этом не идёт.

"Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столицей Донецкой Народной Республики был и будет город-герой Донецк", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Поводом для такого заявления стала появившаяся в Сети информация о том, что административный центр ДНР может быть перенесён из Донецка в Мариуполь.