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14 января, 13:51

Пушилин заявил, что вопрос о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь не обсуждается

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал появившуюся в Сети информацию о возможном переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь и заметил, что речь об этом не идёт.

"Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столицей Донецкой Народной Республики был и будет город-герой Донецк", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Поводом для такого заявления стала появившаяся в Сети информация о том, что административный центр ДНР может быть перенесён из Донецка в Мариуполь.

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Ранее Лайф рассказывал, что парламент Донецкой Народной Республики единогласно одобрил новую конституцию.

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ТАСС / Александр Рюмин

Артур Белкин

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