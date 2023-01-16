Буянова подозревала о скором уходе Косторной и беседовала с ней об этом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова проводила беседы с чемпионкой Европы 2020 года по фигурному катанию Алёной Косторной относительно её перехода в пары. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, Буянова была недовольна тренировками фигуристки в паре с Георгием Куницей и много раз разговаривала с Косторной на эту тему, так как подозревала о её возможном уходе из группы. Как известно, беседы результата не принесли и сегодня появилась информация о прекращении их сотрудничества.

Напомним, в марте прошлого года фигуристка перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе. Косторная перенесла операцию на бедре, после чего решила попробовать себя в парном катании. В качестве напарника она выбрала Георгия Куницу.