Буянова подозревала о скором уходе Косторной и беседовала с ней об этом
"Спорт-Экспресс": Буянова проводила с Косторной беседы, беспокоясь о её переходе в пары
Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова проводила беседы с чемпионкой Европы 2020 года по фигурному катанию Алёной Косторной относительно её перехода в пары. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, Буянова была недовольна тренировками фигуристки в паре с Георгием Куницей и много раз разговаривала с Косторной на эту тему, так как подозревала о её возможном уходе из группы. Как известно, беседы результата не принесли и сегодня появилась информация о прекращении их сотрудничества.
Напомним, в марте прошлого года фигуристка перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе. Косторная перенесла операцию на бедре, после чего решила попробовать себя в парном катании. В качестве напарника она выбрала Георгия Куницу.
Ранее тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила, что чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная завершила с ней работу и ушла в парное катание. Теперь она занимается у Сергея Рослякова.