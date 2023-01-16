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16 января, 12:08

Буянова подозревала о скором уходе Косторной и беседовала с ней об этом

"Спорт-Экспресс": Буянова проводила с Косторной беседы, беспокоясь о её переходе в пары

<p>Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson</p>

Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова проводила беседы с чемпионкой Европы 2020 года по фигурному катанию Алёной Косторной относительно её перехода в пары. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, Буянова была недовольна тренировками фигуристки в паре с Георгием Куницей и много раз разговаривала с Косторной на эту тему, так как подозревала о её возможном уходе из группы. Как известно, беседы результата не принесли и сегодня появилась информация о прекращении их сотрудничества.

Напомним, в марте прошлого года фигуристка перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе. Косторная перенесла операцию на бедре, после чего решила попробовать себя в парном катании. В качестве напарника она выбрала Георгия Куницу.

Ранее тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила, что чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная завершила с ней работу и ушла в парное катание. Теперь она занимается у Сергея Рослякова.

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Оксана Попова

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