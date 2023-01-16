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16 января, 12:34

Верховный суд РФ признал движение МКУ террористической организацией

Верховный суд РФ признал международное движение МКУ* ("Маньяки: культ убийства") террористической организацией.

"Судом удовлетворён иск генерального прокурора РФ о признании террористической организацией международного движения "Маньяки: культ убийства" и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Нацистское движение было создано на Украине, а его целью декларируется построение "расово чистого государства". В прокуратуре заключили, что продвижение его идей в Сети направлено на формирование культа насилия и стимуляцию совершения убийств. Другие названия организации: "Молодёжь, которая улыбается" и "Маньяки: культ убийц".

Напомним, ФСБ вместе с МВД и Следственным комитетом провела операцию против участников движения "Колумбайн"* и радикальной украинской группировки МКУ. В итоге у 30 участников было изъято холодное оружие, средства связи и пропагандистские материалы. В декабре 2022 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал признать МКУ террористической организацией.

* Признана Верховным судом РФ террористической организацией.

Обложка ©

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Матвей Константинов

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