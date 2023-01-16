Верховный суд РФ признал движение МКУ террористической организацией

"Судом удовлетворён иск генерального прокурора РФ о признании террористической организацией международного движения "Маньяки: культ убийства" и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Нацистское движение было создано на Украине, а его целью декларируется построение "расово чистого государства". В прокуратуре заключили, что продвижение его идей в Сети направлено на формирование культа насилия и стимуляцию совершения убийств. Другие названия организации: "Молодёжь, которая улыбается" и "Маньяки: культ убийц".