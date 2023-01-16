Арестович раскритиковал "идиотов" в Киеве за гонения на Православную церковь

Киевские власти поступают "как идиоты" в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), усиливая раскол. Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью ютуб-каналу "Ходят слухи".

"Мы ведь хотим быть нормальной страной или хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола? Это же политтехнология, а не культурная политика. Всё очень просто: либо мы ведём себя как разумные люди, либо как идиоты. Мы пока ведём себя как идиоты, те, кто провозглашает эту политику", — пояснил он.

По мнению Арестовича, подобные гонения на церковь настраивают Запад против Украины. Он напомнил, что американский телеканал Fox News уже выпустил сюжет с названием "Зеленский объявил войну христианству". А ведь это основной канал республиканцев с огромной аудиторией, такие заголовки не идут на пользу Украине, возмутился Арестович.