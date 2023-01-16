Арестович раскритиковал "идиотов" в Киеве за гонения на Православную церковь
Киевские власти поступают "как идиоты" в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), усиливая раскол. Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью ютуб-каналу "Ходят слухи".
"Мы ведь хотим быть нормальной страной или хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола? Это же политтехнология, а не культурная политика. Всё очень просто: либо мы ведём себя как разумные люди, либо как идиоты. Мы пока ведём себя как идиоты, те, кто провозглашает эту политику", — пояснил он.
По мнению Арестовича, подобные гонения на церковь настраивают Запад против Украины. Он напомнил, что американский телеканал Fox News уже выпустил сюжет с названием "Зеленский объявил войну христианству". А ведь это основной канал республиканцев с огромной аудиторией, такие заголовки не идут на пользу Украине, возмутился Арестович.
Он уверен, что Киев должен мягко обрабатывать прихожан, "перетягивать" их на свою сторону, но при этом нужно "жёстко репрессировать" тех, кто будет выступать против политики украинской власти.
Напомним, Киев начал гонения на УПЦ. Так, СБУ обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой" при обысках православных храмов. А президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. В Рождество украинские силовики проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Богослужение там провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.
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YouTube / Alexey Arestovych