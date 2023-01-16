Топ вредных для молодой кожи бьюти-процедур, которые "подарят" только морщины и фиброз

Молодая кожа и так находится в хорошем состоянии, но при неправильном уходе можно испортить и её, если проводить процедуры, не подходящие по типу кожи. Об этом рассказала Лайфу косметолог, дерматолог "СМ-Косметологии", к.м.н. Екатерина Шадрина.

"Например, если использовать пилинги, предназначенные для жирной кожи, в уходе за тонкой и чувствительной и наоборот. Кроме того, молодым пациентам не стоит увлекаться контурной пластикой, ведь избыток филлера может сформировать неестественный вид, а также спровоцировать отёчность в зоне введения", — рассказала врач.

Что касается увеличения губ с гиалуроновой кислотой, здесь нежелательно использовать большой объём препарата. Кроме того, что губы будут выглядеть как накладные, это может спровоцировать фиброз, предупредила Шадрина. Однако при качественной работе контурная пластика способна решить многие эстетические проблемы.

"Хотелось бы упомянуть и ботулинотерапию, которую пациенты часто избегают и стремятся сделать в более позднем возрасте. При наличии показаний в виде выраженных мимических или уже начавших формироваться статических морщин стоит прибегнуть к данной методике уже в молодом возрасте для профилактики возникновения глубоких заломов на коже", — советует косметолог.

Тем, кто страдает от угревой болезни, не стоит слишком часто делать механическую чистку лица. Пилинг — это лишь вспомогательное средство, а не способ лечения акне, подчеркнула врач.

Подобрать с косметологом средства по уходу за кожей лучше в молодом возрасте, советует Шадрина. Также периодически важно проводить лёгкий пилинг, мягкое профессиональное очищение (hydrafacial) и не упустить момент, когда пора начинать ботулинотерапию, заключила дерматолог.