Река в Подмосковье превратилась в "царство льда" с идеальными кругами и замёрзшим водопадом

Необычные сосульки заметили в Московской области — на реке Протве появились идеальные круги, а берег окружает замёрзший водопад. Как объяснила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, превращение водоёма в "царство льда" может быть вызвано резкими погодными изменениями.







"Возможно, там наледь на реке какая-то образовалась, это возможно. Так как до этого была отрицательная температура, образовался лёд, а потом начались осадки в виде мокрого снега и ещё что-то — лёд стал неоднородным на самой реке", — приводит её слова РИАМО.