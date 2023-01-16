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16 января, 12:55

Река в Подмосковье превратилась в "царство льда" с идеальными кругами и замёрзшим водопадом

Метеоролог Позднякова объяснила появление необычных сосулек на реке в Подмосковье

<p>Река Протва. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gismeteo/1483" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gismeteo</a> / Евгения</p>

Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения

Необычные сосульки заметили в Московской области — на реке Протве появились идеальные круги, а берег окружает замёрзший водопад. Как объяснила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, превращение водоёма в "царство льда" может быть вызвано резкими погодными изменениями.

  • Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения
    Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения
  • Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения
    Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения
  • Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения
    Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения

Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения

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"Возможно, там наледь на реке какая-то образовалась, это возможно. Так как до этого была отрицательная температура, образовался лёд, а потом начались осадки в виде мокрого снега и ещё что-то лёд стал неоднородным на самой реке", — приводит её слова РИАМО.

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Как уже писал Лайф, после невероятных морозов, которые накрыли всю центральную Россию, в столичный регион наконец-то пришло потепление. 12 января стало последним по-настоящему морозным днём, впереди область ждёт лишь потепление. Однако это не значит, что наступила долгожданная для многих весна — похолодание ещё ожидается и придётся на конец января или начало февраля, однако экстремальных перепадов температуры уже точно не будет.

Николь Вербер

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