Река в Подмосковье превратилась в "царство льда" с идеальными кругами и замёрзшим водопадом
Метеоролог Позднякова объяснила появление необычных сосулек на реке в Подмосковье
Река Протва. Фото © Telegram / Gismeteo / Евгения
Необычные сосульки заметили в Московской области — на реке Протве появились идеальные круги, а берег окружает замёрзший водопад. Как объяснила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, превращение водоёма в "царство льда" может быть вызвано резкими погодными изменениями.
"Возможно, там наледь на реке какая-то образовалась, это возможно. Так как до этого была отрицательная температура, образовался лёд, а потом начались осадки в виде мокрого снега и ещё что-то — лёд стал неоднородным на самой реке", — приводит её слова РИАМО.
Как уже писал Лайф, после невероятных морозов, которые накрыли всю центральную Россию, в столичный регион наконец-то пришло потепление. 12 января стало последним по-настоящему морозным днём, впереди область ждёт лишь потепление. Однако это не значит, что наступила долгожданная для многих весна — похолодание ещё ожидается и придётся на конец января или начало февраля, однако экстремальных перепадов температуры уже точно не будет.