Кинологи возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге кинологи воинских частей и ОМОНа Росгвардии возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам. Церемонию приурочили к 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Кинологи возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Один из участников памятного мероприятия — кинолог Андрей Степанов. Он рассказал журналистам, что выбрал путь карьеры в спецслужбах самостоятельно, несмотря на то что в семье никто в органах не служил.
"[У меня в семье нет] ни военных, ни кинологов. Я очень рад, что судьба дала мне такую возможность — быть именно военным и именно кинологом", — рассказал он телеканалу "Санкт-Петербург".
Памятник был открыт в парке "Сосновка" в 2017 году. Во время Великой Отечественной там располагалась школа-питомник служебного собаководства НКВД.
Лайф рассказывал о Есении — самой известной служебной собаке Петербурга. В конце 2022 года она вышла на заслуженную пенсию и теперь будет жить в новой семье. За свою карьеру Есения помогла в расследовании как минимум трёх громких дел.
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