В Санкт-Петербурге кинологи воинских частей и ОМОНа Росгвардии возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам. Церемонию приурочили к 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Кинологи возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Один из участников памятного мероприятия — кинолог Андрей Степанов. Он рассказал журналистам, что выбрал путь карьеры в спецслужбах самостоятельно, несмотря на то что в семье никто в органах не служил.

"[У меня в семье нет] ни военных, ни кинологов. Я очень рад, что судьба дала мне такую возможность — быть именно военным и именно кинологом", — рассказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

Памятник был открыт в парке "Сосновка" в 2017 году. Во время Великой Отечественной там располагалась школа-питомник служебного собаководства НКВД.