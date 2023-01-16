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16 января, 13:01

Кинологи возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге кинологи воинских частей и ОМОНа Росгвардии возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам. Церемонию приурочили к 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Кинологи возложили цветы к памятнику военным дрессировщикам в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Один из участников памятного мероприятия — кинолог Андрей Степанов. Он рассказал журналистам, что выбрал путь карьеры в спецслужбах самостоятельно, несмотря на то что в семье никто в органах не служил.

"[У меня в семье нет] ни военных, ни кинологов. Я очень рад, что судьба дала мне такую возможность — быть именно военным и именно кинологом", рассказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

Памятник был открыт в парке "Сосновка" в 2017 году. Во время Великой Отечественной там располагалась школа-питомник служебного собаководства НКВД.

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Лайф рассказывал о Есении — самой известной служебной собаке Петербурга. В конце 2022 года она вышла на заслуженную пенсию и теперь будет жить в новой семье. За свою карьеру Есения помогла в расследовании как минимум трёх громких дел.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Матвей Константинов

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