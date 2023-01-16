Футболист Пике купил часы Casio и машину Renault после "разгромного" хита Шакиры об измене

Бывший игрок "Барселоны" и экс-бойфренд Шакиры Жерар Пике креативно отреагировал на хит певицы, где она жалуется, что он променял её на новую пассию, как "Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio".

Видеоролик певицы уже набрал более 67 миллионов просмотров. После выхода скандального трека бывшей возлюбленной Пике появился в эфире на платформе Twitch с часами Casio на запястье, пишет газета AS. А 15 января футболист прибыл на турнир Kings League на новом автомобиле Renault Twingo.