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16 января, 13:07

Футболист Пике купил часы Casio и машину Renault после "разгромного" хита Шакиры об измене

<p>Жерар Пике. Обложка © <a href="https://en.as.com/latest_news/pique-arrives-arrives-on-a-twingo-to-the-kings-league-n/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AS.com</a></p>

Жерар Пике. Обложка © AS.com

Бывший игрок "Барселоны" и экс-бойфренд Шакиры Жерар Пике креативно отреагировал на хит певицы, где она жалуется, что он променял её на новую пассию, как "Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio".

Видеоролик певицы уже набрал более 67 миллионов просмотров. После выхода скандального трека бывшей возлюбленной Пике появился в эфире на платформе Twitch с часами Casio на запястье, пишет газета AS. А 15 января футболист прибыл на турнир Kings League на новом автомобиле Renault Twingo.

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Напомним, что Шакира высмеяла своего бывшего возлюбленного Пике в новой песне, где сравнила себя с часами Rolex и спорткаром. Певица встречалась с испанским футболистом 12 лет. Новой пассией футболиста стала 23-летняя студентка Клара Чиа Марти, которая работает в принадлежащем Пике ивент-агентстве.

Ирина Фальке

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