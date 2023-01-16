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16 января, 13:16

На румынском курорте нашли обломки ракеты

Agerpres: На берегу Чёрного моря возле курортного города в Румынии нашли обломки ракеты

На берег Чёрного моря в румынском уезде Констанца вынесло обломки ракеты. Местные сапёры установили, что это был ракетный ускоритель, часть боеприпаса передали Минобороны для изучения. Об инциденте сообщает агентство Agerpres.

"Бригада сапёров инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Чёрного моря между населёнными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно, являющийся боеприпасом", говорится в публикации.

В инспекторате по чрезвычайным ситуациям уточнили, что найденный ракетный ускоритель не представлял никакой опасности для населения.

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А ранее, 14 января, возле граничащего с Украиной села Ларга на севере Молдавии нашли обломки ракеты, а также её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. Позже сапёры уничтожили на месте боевую часть ракеты.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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