На румынском курорте нашли обломки ракеты

На берег Чёрного моря в румынском уезде Констанца вынесло обломки ракеты. Местные сапёры установили, что это был ракетный ускоритель, часть боеприпаса передали Минобороны для изучения. Об инциденте сообщает агентство Agerpres.

"Бригада сапёров инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Чёрного моря между населёнными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно, являющийся боеприпасом", — говорится в публикации.