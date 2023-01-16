Аферисты высосали все деньги из доверчивого студента, желавшего провести ночь с эскортницей

Студент из Подмосковья решил развлечься с проституткой, но нарвался на мошенников, которые почти сутки высасывали из него деньги. Когда баланс на карточке приблизился к нулю, 18-летний юноша решил сдаться и пойти в полицию. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, студент Красногорского колледжа захотел приукрасить студенческие будни и решил развлечься со жрицей любви. После просмотра десятков анкет выбор пал на 24-летнюю Веронику, тело которой было украшено татуировками. Привлекла юнца и цена — лишь три тысячи рублей за час. Под данными девушки красовалось предостережение о мошенниках и напоминание не переводить деньги до личной встречи. Мысль о том, что "это точно не развод", ещё сильнее вдохновила парня, и он набрал её номер.

На звонок ответил Александр, который представился сутенёром. Обсудив детали, он попросил предоплату (три тысячи), которую студент, забыв про предупреждение, быстро отправил. После этого он тут же помчался к проститутке. Однако этого оказалось мало. С ним вновь связался Александр и попросил оплатить страховку — за себя и девушку, почти по 20 тысяч рублей. Первая оплата "не прошла", вторая якобы тоже. Третья и четвёртая попытки заплатить 40 тысяч также "не увенчались успехом". Когда баланс на карте опустел, опечаленный юноша пошёл домой — бедный и неудовлетворённый.

Студент думал, что его приключения позади, но заблуждался. В час ночи его сладкий сон оборвал звонок, где некий Хасан стал требовать с него всё ту же "страховку" и угрожал рассказать обо всём маме и папе, а для убедительности назвал их имена. Гнев родителей подтолкнул юношу на поиски денег.

На следующий день парню предложили вернуть все полученные от него деньги, ведь с красоткой он так и не встретился. Однако для этого ему нужно было сделать ещё одну плату. Только после этого житель Подмосковья понял, что нарвался на мошенников. Теперь таинственного Хасана и сутенёра Александра ищут.