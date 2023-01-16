Бритни Спирс после истерики в ресторане сравнила себя со Шреком, а психолог разглядела у звезды обострение

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала нервный срыв, который случился у неё в ресторане на глазах у других посетителей. Артистка объяснилась в соцсетях, сравнив себя с мультяшным героем Шреком и признав, что была пьяна.

"Я знаю, что в новостях все в восторге от того, что я была немного пьяна… Уверена, что вызвала много улыбок в ресторане, выглядев, как Шрек. Все следят за каждым моим движением! Я так польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Всем плевать, что я делаю!" — написала она.

А вот эксперт Наталья Наумова рассмотрела в поведении звезды обострение травм, проработать которые с психологом уже не получится, — скорее всего, Спирс требуется помощь психиатров. А фразой о "маньячке" певица могла попытаться представить публике случившееся как спланированный пиар-ход.

"Думаю, всё это произошло случайно. Но теперь она пытается выпутаться из этой ситуации и показать, что якобы это было запланировано специально. И за счёт этого защитить себя, по сути, сказав всем: "Вообще-то я так и хотела. И хорошо, что вы все про меня говорите и обо мне вспоминаете", — цитирует психолога "Москва 24".