Бритни Спирс после истерики в ресторане сравнила себя со Шреком, а психолог разглядела у звезды обострение
Бритни Спирс после скандала в ресторане сравнила себя со Шреком
Американская певица Бритни Спирс прокомментировала нервный срыв, который случился у неё в ресторане на глазах у других посетителей. Артистка объяснилась в соцсетях, сравнив себя с мультяшным героем Шреком и признав, что была пьяна.
"Я знаю, что в новостях все в восторге от того, что я была немного пьяна… Уверена, что вызвала много улыбок в ресторане, выглядев, как Шрек. Все следят за каждым моим движением! Я так польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Всем плевать, что я делаю!" — написала она.
А вот эксперт Наталья Наумова рассмотрела в поведении звезды обострение травм, проработать которые с психологом уже не получится, — скорее всего, Спирс требуется помощь психиатров. А фразой о "маньячке" певица могла попытаться представить публике случившееся как спланированный пиар-ход.
"Думаю, всё это произошло случайно. Но теперь она пытается выпутаться из этой ситуации и показать, что якобы это было запланировано специально. И за счёт этого защитить себя, по сути, сказав всем: "Вообще-то я так и хотела. И хорошо, что вы все про меня говорите и обо мне вспоминаете", — цитирует психолога "Москва 24".
Напомним, на днях американская певица Бритни Спирс привлекла внимание очередной выходкой — теперь в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в районе Вудленд-Хиллз. Знаменитость устроила сцену за ужином, когда заметила, что посетители узнали её и начали снимать на телефоны. Спирс выкрикивала несуществующие слова и размахивала меню: в общем, вела себя так, что её муж Сэм Асгари даже сбежал из ресторана.
ТАСС / AP / Jordan Strauss