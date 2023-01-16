Россиян оставили без пакетных туров в Европу из-за проблем с выдачей виз
Эксперт Голов сообщил, что россиянам перестали предлагать пакетные туры в Европу
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что Евросоюз потерял почти всех российских туристов из-за сложностей с получением визы.
"У нас практически нет турпотоков в Европу. На сегодняшний день ни один из туроператоров не создаёт пакетные туры в Европу, потому что не может гарантировать получение виз", — приводит его слова телеканал "360".
По его словам, продаются лишь наземное обслуживание и гостиницы. Также можно получить помощь в бронировании авиаперелёта, однако только при наличии визы. Так, например, попасть на территорию государства, выдавшего "шенген", можно через третьи страны.
Как уже писал Лайф, европейские страны выдвигают абсолютно невыполнимые визовые требования к российским туристам. В нынешних реалиях не все могут оплатить визовые сборы через западные банки или предъявить медицинский страховой полис иностранного страховщика. Помимо того, некоторые страны пошли ещё дальше и даже свели к минимуму оформление многократных виз.
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