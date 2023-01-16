В компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски

"В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК ("Региональная газовая компания". — Прим. Лайфа) Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, ещё в 2021 году СНБО Украины ввёл санкции против Дмитрия Фирташа. Причиной послужила якобы его причастность к поставкам титана на российские военные предприятия. Решение стало поводом для ареста и передачи ряда его операторов газораспределительных сетей в управление украинского агентства по розыску и управлению активами. Тем не менее контроль над операторами получен не был из-за сопротивления менеджмента.