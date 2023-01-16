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16 января, 14:17

В компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски

Полиция Украины проводит обыски в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" олигарха Фирташа

Национальная полиция Украины проводит обыски в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" олигарха Дмитрия Фирташа, пишет издание "Экономическая правда".

"В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК ("Региональная газовая компания". — Прим. Лайфа) Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", говорится в сообщении.

Напомним, ещё в 2021 году СНБО Украины ввёл санкции против Дмитрия Фирташа. Причиной послужила якобы его причастность к поставкам титана на российские военные предприятия. Решение стало поводом для ареста и передачи ряда его операторов газораспределительных сетей в управление украинского агентства по розыску и управлению активами. Тем не менее контроль над операторами получен не был из-за сопротивления менеджмента.

Во Франции украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в ожидании дела об экстрадиции

Во Франции украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в ожидании дела об экстрадиции

Лайф писал, что во Франции суд отпустил под залог арестованного украинского олигарха Константина Жеваго. Теперь ему запрещено покидать территорию страны и необходимо регулярно отмечаться в полиции.

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Wikipedia / Authorized Ukrainian TV channel Inter

Матвей Константинов

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