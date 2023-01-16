Никиту Михалкова перевели из реанимации в палату
Режиссёра Никиту Михалкова, который ранее попал в больницу с гриппом, перевели из реанимации в обычную палату в отделении ревматологии. Как сообщает Mash, состояние артиста оценивается как удовлетворительное, лечение пошло ему на пользу.
По данным телеграм-канала, самочувствие 77-летнего режиссёра улучшилось, температура и давление нормализовались, однако кашель сохраняется, так как поражены все отделы лёгких.
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Напомним, 77-летний Никита Михалков был госпитализирован с диагнозом "грипп" 5 января. Артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку. А сегодня, 16 января, стало известно, что Никита Михалков чувствует себя лучше, он уже начал работать над своими проектами прямо в больничной палате.
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LIFE / Игорь Шиляев