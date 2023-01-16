"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 14:15

Никиту Михалкова перевели из реанимации в палату

Режиссёра Никиту Михалкова, который ранее попал в больницу с гриппом, перевели из реанимации в обычную палату в отделении ревматологии. Как сообщает Mash, состояние артиста оценивается как удовлетворительное, лечение пошло ему на пользу.

По данным телеграм-канала, самочувствие 77-летнего режиссёра улучшилось, температура и давление нормализовались, однако кашель сохраняется, так как поражены все отделы лёгких.

Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Напомним, 77-летний Никита Михалков был госпитализирован с диагнозом "грипп" 5 января. Артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку. А сегодня, 16 января, стало известно, что Никита Михалков чувствует себя лучше, он уже начал работать над своими проектами прямо в больничной палате.

Обложка ©

LIFE / Игорь Шиляев

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров