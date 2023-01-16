Автоэксперт усомнился, что замену сферическим бетонным блокам удастся найти

Намедни в Госдуме предложили заменить на российских дорогах бетонные заграждения в форме полусферы на более заметные аналоги, так как в зимнее время они могут смешиваться с окружением и приводить к авариям. По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, проблема действительно существует, однако неясно, что будет предложено в качестве замены.

"Я не знаю, на что именно их можно заменить. Если только на что-то более высокое и более яркое", — сказал он в беседе с RT.